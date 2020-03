Lopetegui: números contra la sonora inquietud

La clasificación para los octavos de final de la Europa League y una victoria 'in extremis' que permite a su equipo situarse tercero en la tabla no son suficientes para el sevillismo. En ambos casos, en los dos últimos partidos en el Sánchez-Pizjuán, la afición, soberana, respondió con pitos al pobre juego del equipo y a su falta de personalidad, siendo Julen Lopetegui el foco principal de este latente malestar.

Existe preocupación en Nervión. No sólo entre su hinchada. Es obvio que las sensaciones no son las mejores. No lo fueron ante el Cluj, cuando un gol invalidado por el VAR estuvo a punto de hacerle caer eliminado ante un rival inferior, y tampoco frente a Osasuna, dejándose empatar con un 2-0 a favor y un hombre más para rozar la tragedia.

Por todo ello, el Sevilla FC vive instalado en un alarmante estado de nervios justo en el momento decisivo de la temporada. Pero al mismo tiempo, resulta incuestionable, también, que el técnico vasco, al margen del fracaso copero, tiene a los suyos metidos de lleno en la pelea en dos ilusionantes frentes. El tiempo dirá hasta dónde es capaz de llegar. Pero los números, de momento, están de su parte.

Tras ser colmado de elogios en los albores por formar un bloque muy trabajado en muy poco tiempo, la impresión generalizada es que a Lopetegui se le ha ido cayendo el equipo. Pero los guarismos dicen lo contrario. No en vano, su Sevilla sumó 24 puntos en el primer tercio de Liga, tras derrotar al Betis en el derbi en la decimotercera jornada (1-2), y ha conseguido tan sólo dos unidades menos (22) en los siguientes trece partidos. Todo ello, para ser tercero con 46 puntos, dos más que un Atlético, quinto, al que visitará este próximo sábado.

Para ello, el cuadro nervionense ha firmado trece victorias, siete empates y seis derrotas, lo que arroja un balance de un 50% de partidos ganados y un 77% de imbatibilidad, como recuerda la propia web del club, que destaca la regularidad de un conjunto que, gracias a sus seis tantos en los últimos dos choques ligueros, es ya el quinto más realizador del campeonato con 37, los mismos que el Getafe y el Valencia.

Este hecho, pese a que la falta de gol ha sido sintomática durante todo el curso, se une a los buenos números en defensa, que sí han sido un sello desde que Lopetegui tomó el mando, con un equilibrio total en este sentido, pues es también el quinto equipo menos goleado con 27 dianas encajadas, sólo por detrás de Real Madrid, Atlético, Athletic y Getafe.

Ser quinto en ambos apartados, sin embargo, no ha impedido al Sevilla vivir en la zona Champions, su gran objetivo, durante 16 de las 26 jornadas disputadas (un 60% de lo que va de Liga), al tiempo que sólo ha estado en una de ellas fuera de Europa. Y es que, aunque a Lopetegui se le estaba poniendo cara de Machín, su equipo tiene 9 puntos más que el de la campaña pasada a estas alturas y es el quinto mejor, numéricamente, de la historia.