Los nervios de Lopetegui en el banquillo del Pizjuán

Lopetegui no quiso mirar el penalti señalado a Osasuna. @eldiadespues

El entrenador del Sevilla Julen Lopetegui está viviendo una situación inusual en el banquillo de Nervión. Con el equipo clasificado en la tercera posición en liga, y en los octavos de final de la Europa League, el vasco se mueve en una continua sensación de runrún en la grada del Sánchez-Pizjuán. El juego del equipo no convence, y las dudas en las últimas semanas acrecientan el poco apego que se tuvo en la grada hispalense por el ex entrenador del Real Madrid desde el momento en el que se anunció su incorporación.



Lopetegui lo sabe, y su expresión corporal expresa de igual manera este descontento y nerviosismo en el que vive el equipo en el último mes y medio. Las cámaras de El Día Después de Movistar + captaron al técnico vasco durante el encuentro frente a Osasuna y su comportamiento a lo largo del mismo.



Desde el momento en el que el técnico llega al banquillo se puede apreciar la preocupación por la situación que atraviesa el equipo. Si bien Lopetegui apenas reacciona ante los tantos sevillistas de En-Nesyri y Ocampos, el vasco se muestra nervioso aún con el resultado tan a favor. "Saca, h*****" o "¡Da la vuelta, no las juegues todas!" eran algunas de las expresiones que las cámaras le captaban.





Tercero en Liga y en octavos de Europa League.

¿Buen momento para Lopetegui? Todo lo contrario. #ElDíaDespués pic.twitter.com/MwwOaCHPfe — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) March 2, 2020

Especialmente intenso estuvo con la defensa, insistiendo en todo momento que no se complicaran con la pelota. En esta misma línea,insistía aque jugara con el portero en vez de arriesgar el balón. También se apreció la inquietud del mister con la lesión de, donde apresuraba apara que se realizase la sustitución.Es en el penalti señalado a los rojillos donde se pudo apreciar el nerviosismo de. El técnico no quería ni mirar el lanzamiento que supondría el empate rival. Y aunque el equipo consiguió levantar el encuentro en el último suspiro y, por primera vez se apreció un gesto de felicidad en el rostro de, en seguida volvieron el nerviosismo y las prisas para que el partido finalizase sin más sorpresas en el marcador.Tras la victoria y la consolidación en la tercera plaza, el equipo encara ahora un tramo decisivo de la temporada. Los próximos encuentros ligueros serán anteen ely el derbi en el, donde elpodría consolidarse en posiciones. Al mismo tiempo, los dedeberán afrontar su duelo ante laen los octavos de la, con la vuelta en elitaliano.