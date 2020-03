Gudelj: "Me gustaría ser capitán del Sevilla"

El centrocampista serbio del Sevilla, Nemanja Gudelj, se ha sumado al llamamiento a la unidad que el pasado lunes hizo Monchi desde sus redes sociales y al que se adhirió Carriço en su despedida, para tratar de alcanzar el objetivo principal de la temporada, el billete para la Champions, y acabar con el debate que se ha generado en torno a la figura del técnico y del juego del equipo. "Hemos tenido tiempos difíciles donde no salían las cosas y nos hemos unido como grupo ante el Cluj, donde había que ir a la guerra, aunque pudimos hacerlo mejor. Luego contra el Getafe ganamos de una forma que no le gustaba a ellos y contra Osasuna nos marcan dos goles que no pueden ocurrir, pero al final enseñamos el equipo que somos con la unión entre nosotros y con los aficionados", declaraba en los medios oficiales, donde admitió que el triunfo ante el Getafe recargó de moral al equipo. "Hemos ganado en confianza tras ese partido, pero antes también confiábamos en nosotros mismos, aunque es cierto que necesitábamos esa victoria".

Esa dinámica positiva cree el jugador que debe confirmarse este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda. "Estoy contento con el trabajo del equipo y por cómo estamos. Los otros equipos también tienen momentos malos y momentos buenos y ahora estamos con los momentos buenos, siendo el sábado otra oportunidad para dar el paso".

Ante los colchoneros, el Sevilla contará con la ausencia de su compañero Fernando, una baja sensible, en su opinión. "Lo sentimos mucho por él. Cuando vimos que se cayó en el campo ya sabíamos que era algo malo. Los últimos cuatro partidos jugué a su lado y lo sentí mucho, pero ahí se demuestra el equipo que somos. Si alguien se cae, nosotros nos levantamos por él".

Con capacidad para jugar en varias posiciones, Gudelj admitió que la de '5' es la posición que más le gusta. "En los últimos años jugué siempre como pivote defensivo, antes también me sumaba al ataque. Si tengo que elegir, no tengo algo claro, pero donde el míster me necesite ahí me pongo. Es verdad que delante de la defensa me siento más cómodo".

Tan integrado está en el equipo, que no descarta algún día postularse para la capitanía del equipo. "Siempre me he sentido como un líder y claro que me gustaría ser capitán. Me gustaría estar aquí mucho tiempo, porque, por ejemplo, para llegar a ser capitán como he dicho antes, no puedes serlo en un año. Quiero jugar la Champions con el Sevilla, ganar la Europa League y sentirme un jugador importante, estando aquí muchos años".

Por último, destacó los motivos por los que decidió dichar por el Sevilla. "Me motivaron muchas cosas. La primera, Monchi, sentí que el club me quería y eso era importante, así como Lopetegui y su confianza. Normal que un jugador siempre quiera jugar en un club con una afición tan caliente".