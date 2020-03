Nico Pareja, sobre Carriço, la presión de la afición, la necesidad de un líder...

Si hay un futbolista que conoce bien a Daniel Carriço, ése es Nico Pareja. Ambos han compartido vestuario, capitanía y el centro de la defensa en el Sevilla Fútbol Club, donde levantaron juntos tres títulos de la Europa League. Por lo tanto, la del argentino es una de las voces más autorizadas para repasar la figura de Carriço. "Dani es clave, es la clave de los éxitos del Sevilla de los últimos años, los números hablan por sí solos cuando hemos estado dentro del campo, hemos tenido algún año complicado por las lesiones, pero dentro del vestuario es clave, porque son los jugadores que salen en los momentos complicados, que los hay en todas las temporadas, en los momentos difíciles es donde este estilo de jugadores dan un paso adelante y ayudan a pasarlos con un carácter y un temperamento que empuja a superarlos", ha recordado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Con la marcha de Carriço se van los grandes referentes de aquel Sevilla de la época de Unai Emery y para el exjugador nervionense ahora habrá jugadores nuevos que tendrán que dar un paso adelante. "Puede ser que sea una especie en vías de extinción, el compromiso es clave, luego está el talento. Se está perdiendo un poco en el fútbol, cuando llegamos nosotros había muchos con estas características y hoy ya quedan pocos, Éver Banega, Escudero... No quiere decir que los otros no lo sean pero Han venido muchos jugadores nuevos. Con liderazgo se nace pero también se aprende, el Sevilla es un club muy exigente, al final pasa una camada muy buena en resultados. Ahora han fichado muchos y con el tiempo irán cogiendo galones para tirar en los momentos difíciles, hay que tener paciencia y unión para que surjan esos líderes que necesitan", ha explicado.

Entre los mejores recuerdos de Pareja con Carriço está la final de Turín, aunque también la temporada posterior: "Puede ser, ese partido Dani y yo no jugamos de centrales, Dani jugó con Mbia en el centro y yo con Fede (Fazio), pero puede ser épico ese momento, muy vistoso, con la victoria tiene otra trancendecia, el año posterior fue mejor, jugamos todo el año muy bien, la 14/15, yo me pierdo el final de temporada por la lesión de cruzado, pero ha sido con uno de los que más ómodo me he sentido, habalmos un mismo idioma futbolístico y así es más fácil".

En cuanto a los últimos partidos en casa y la presión que ejerce la grada sobre sus mismos jugadores, Pareja ha comentado: "Ahí entra la personalidad y el carácter, el futbolista debe estar acostumbrado pero no es fácil, el que diga que no se pone nervioso antes de jugar un partido no es verdad. Hoy por hoy con las redes sociales todo se magnifica, pero los jugadores que vienen al Sevilla y quiere ser grandes saben donde vienen, tienen que vivir con ello y tratar de superarlo. El Pizjuán aprieta y tienen que estar unidos para sacar esto adelante, ya lo dijo Monchi ayer, la únión es clave, si el de al lado está nervioso por la presión de la afición, el de su lado tiene que despertarlo como sea, la realidad es que el equipo está tercero, las sensaciones no son buenas en los últimos partidos pero todavía queda mucho".

También ha repasado Pareja el momento actual de dos compatriotas suyos que están el Sevilla, uno de ellos, Banega, que está ante sus últimos partidos como sevillista: "Lo quiero mucho, es un jugador y un tipo extraordinario para el vestuario, luego decide el entrenador, no nos podemos meter ahí, es un líder, fuera de serie, ojalá termine siendo importante para el Sevilla por lo que representa y el cariño que le tengo. Tú sabes cómo es el fútbol, no hay ayer, es todo presente, debe tener la mente fría y estar centrado en lo que tiene que estar, no nos podemos olvidar lo que ha dado Éver a este equipo, ojalá termine siendo importante porque tiene capacidad para ello".

El otro, Lucas Ocampos: "No me sorprende, es un jugador con muchísimas cualidades y gran temperamento, es un portento físico, muy competitivo, muy intenso, de esos a los que cualquiera le gustaría tener en su equipo. Eso es lo que le gusta al aficionado, esa entrega, y a cualquier entrenador y compañero".

Por último, Nico Pareja reconoció que su objetivo más próximo es jugar la próxima temporada. "Estoy trabajando con la cabeza puesta ya en junio. Quiero volver a jugar, es lo que tengo en la cabeza. ¿Seguir ligado al Sevilla? Eso no se prepara, sucede, yo quiero que le vaya bien al Sevilla más allá de quien esté, yo vivo aquí en Sevilla, porque mi familia es feliz".