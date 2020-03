Pellegrini podría volver para el choque ante el Sevilla

La crisis del Coronavirus en Italia ha propiciado que la Serie A aplace algunos partidos, incluidos el Derbi de Italia entre Juve e Inter. De esta forma, los encuentros pospuestos de la pasada jornada pasarían a disputarse esta misma semana, con lo que equipos como el próximo rival del Sevilla, la Roma, descansarían antes del choque europeo.



Este descanso bien podría servir a la escuadra italiana para recuperar algunas de sus piezas importantes como Lorenzo Pellegrini, ausente desde el 25 de febrero. Ahora bien, esta no ha sido la primera lesión sufrida por el futbolista italiano en esta temporada, y es que en octubre ya tuvo que ser operado de su pie derecho y estuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses.



El encuentro de octavos de Europa League se jugará el 12 de marzo en el Olímpico de Roma, y el técnico del equipo italiano, Paulo Fonseca, ya ha declarado que su intención es que el jugador se recupere para el partido ante el Sevilla. Aún se desconoce su verdadero estado físico y quedan a la espera de los resultados de la resonancia y la evaluación en los entrenamientos posteriores.



De llegar, Pellegrini ocuparía el rol de creador de juego junto a Mkhitaryan, quien desde la lesión del primero ha desplegado su mejor fútbol con la Roma, donde ya lleva seis goles y ha dado cuatro asistencias. El jugador viene cedido del Arsenal, y, debido al rendimiento de las últimas jornadas del futbolista armenio la Roma ya piensa en quedárselo. Le ha costado algún tiempo,pero al final,el centrocampista parece haber encajado en el esquema de Fonseca.



El que sí se ha recuperado y estará disponible para el encuentro de octavos de Europa League será Amadou Diawara, quien ya se ha entrenado con el equipo para preparar de manera provisional el encuentro ante la Sampdoria del domingo. El centrocampista guineano se ha recuperado de su lesión en la rodilla izquierda, aunque los primeros exámenes apuntaban a una lesión de mayor duración.



Por otra parte, el Sevilla Fútbol Club sus encuentros "no se verán afectados por el Coronavirus", de forma que no será necesario el cierre de puertas para la eliminatoria. Un gran alivio para los aficionados sevillistas ya que en otros choques similares, como el Valencia-Atalanta, la UEFA ha decidido que se jugará a puerta cerrada. Habrá que esperar a posteriores noticias, pero de momento la afición del Sevilla podrá estar presente en el Olímpico de Roma.





?? En las comunicaciones emitidas por el @deportegob y @LaLiga no se mencionan medidas excepcionales para la eliminatoria de @EuropaLeague entre el #SevillaFC y la @OfficialASRoma. Por el momento nuestros partidos no se ven afectados por el coronavirus. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 3, 2020