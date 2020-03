El Sevilla quiere seguir mejorando el Sánchez-Pizjuán

Desde hace algunos años, el Sevilla Fútbol Club viene siguiendo un plan consensuado para mejorar todas las facetas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tanto interior como exteriormente, la directiva que comanda Pepe Castro ha comunicado varias veces que dentro de sus objetivos está el de modernizar y mejorar el feudo sevillista como nunca se ha hecho.



Con estas reformas, el Sevilla FC tenía previsto invertir 30 millones de euros en los próximos años para remodelar el Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva. Unas reformas que llegarían medidas por la decisión de si la entidad albergaba o no la final de la Europa League 2021. Finalmente, la final europea se jugará en Nervión, por lo que el proyecto sigue el curso establecido.



La última medida que se ha conocido para seguir mejorando el coliseo nervionense será la de contar con la ayuda de una empresa que profesionaliza estadios europeos. Dicha compañía se conoce como ESSMA STADIUM y estará en el Sánchez-Pizjuán realizando un evento los días 6 y 7 de octubre, para contribuir a la mejora del estadio.



El papel de ESSMA es apoyar a la industria del estadio europeo en su crecimiento. Los estadios se encuentran dispersos por toda Europa y, a menudo, encuentran poco terreno comparativo dentro de las fronteras nacionales. El crecimiento sostenible solo se puede lograr aprendiendo de sus pares, comparable en capacidad y ambición, a nivel internacional.



Esta empresa ya ha realizado eventos en el nuevo San Mamés, en el Wanda Metropolitano y en el Santiago Bernabéu. ESSMA reúne a sus más de 350 miembros, pertenecientes a otros estadios europeos, y brinda conocimiento e ideas, realmente aplicables en la práctica. Como hemos dicho, la Asociación Europea de Gestión de Estadios y Seguridad se reunirá durante el Taller de Gestión de Pitch que tendrá lugar en Sevilla (España) del 6 al 7 de octubre de 2020.





