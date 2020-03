Jordán: "Sustituir a Fernando no es un problema, el que juegue ahí va a rendir"

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha repasado la actualidad del equipo a dos días de visitar el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, donde saben que se encontrarán un partido duro. "Estamos concentrados, metidos, concienciados, es un partido muy importante para seguir arriba, será una batalla difícil pero estamos preparados y con ganas de que llegue el sábado", ha reconocido en una entrevista a Deportes Cope Sevilla.

Para este partido en el Wanda, podría servir de referencia el que se jugó en el Sánchez-Pizjuán que finalizó con empate a uno, y en el que tampoco estuvo el centrocampista Fernando. "Cada partido es diferente, es un escenario diferente, pero tenemos muchas ganas ante un equipo muy bueno y que está bien en casa, hace poco ganó al Liverpool. Tenemos muchísimas ganas y llegamos con mucha hambre del partido. ¿Fernando? No es un problema, es verdad que nos encantaría tenerlo pero hay otros futbolistas, el que juegue en su posición va a rendir genial, en ese aspecto somos profesionales, la plantilla es larga y todos estamos a disposición del míster".

Incluso el propio Jordán ha jugado en alguna ocasión en la posición del brasileño, y si tiene que volver a hacerlo, así será. "Yo lo que quiero es jugar, sí es verdad que es una de las posiciones que he tocado pero estaría más cómodo en otras posiciones, estoy a disposición del míster y él decide, todos tenemos que estar a su disposición y jugar", ha expresado.

Otro de los temas de la última semana ha sido la conexión del equipo con la grada, que despidió a los jugadores con dos pitadas en los últimos encuentros en casa. "Sabemos que tanto la afición como el club es exigente, la afición la tenemos que respetar, la unión que debemos generar es muy bonita, lo viví como rival aquí, el clima cuando van de la mano es brutal. Con el Eibar lo viví que nos empataron en el descuento yendo ganando 0-2, y parecía que no se acababa nunca el partido y que nos iban a meter cuatro. Eso tenemos que crearlo, quedan unos meses bonitos con partidos vitales, vamos a responder y ellos también", ha asegurado.

En cuanto a si afecta a los jugadores ese runrún en la grada, Jordán ha comentado: "Al final tenemos que respetarlo, el clima que se crea es más de afuera que de la afición en sí. Es un clima que se crea que parece que íbamos a pasar muy fácil con el Cluj y nosotros sabíamos que no era así. Entiendo el nerviosismo de la afición en ese partido, y que nos exijan más, pero nosotros lo damos todo siempre, no hay partido en que no lo demos todo, y al igual que ellos lo pasan mal, nosotros también".

Cómo está pasando esta situación en su caso: "Mi opinión personal es que a situaciones así, aunque hacemos autocrítica y sabemos que hay cosas que mejorar, le intento dar un poco de normalidad, no lo considero ni bache, cuando juegas 45 o 50 partidos es normal que te tires dos o tres partidos que no ganes, es normal. Es verdad que no hemos tenido los resultados que queríamos pero ahora tratamos de pasar eso, el equipo está fuerte mentalmente, se ha resarcido, ha ganado en confianza y a seguir adelante, que queda lo más bonito".

Vaclik está recuperado: "Le veo bien, ha entrenado bien, ha tenido que descansar pero creo que estará para el sábado, cuántos más seamos, más remaremos".

Se puede cambiar el sistema en el Wanda: "Lo principal es que nosotros somos el Sevilla, con una identidad muy clara, a veces te puedes adaptar al rival, pero la identidad debe ser la misma jugando con dos puntas o con tres centrales".

Y al míster cómo lo ve: "Siempre nos dice que lo primero es ser positivos, sabemos que tenemos dos semanas por delante muy exigentes, tenemos confianza en nosotros, estamos haciendo muchas cosas bien aunque haya también que mejorar otras. Confianza y trabajo, así saldrán las cosas y se cumplirán los objetivos".

Qué compañero por calidad y físico le ha sorprendido más: "Por físico Diego Carlos, es un bicho, es muy fuerte y no va al gimnasio apenas... El que más me ha sorprendido es Jesús Navas, quitando lo futbolístico, a nivel personal con todo lo que ha logrado es muy humilde, y a su edad está a un nivel...".

Su estado físico actual: "Al final, lo que publicáis vosotros la mayoría de la gente os hace caso, pero es verdad que empecé a un nivel muy bueno, ahora también me encuentro muy bien, al final pasas por muchos momentos en una temporada. Ahora llega un tramo muy complicado y vamos a necesitar de todos los jugadores".

Y ya mismo, el derbi: "No pensamos en el derbi, sabemos que está ahí, pero pensamos en el Atlético de Madrid, luego ya pensaremos en Roma y por último en el derbi".

Hay muchas probabilidades de jugar a puerta cerrada en Roma: "Algo me han comentado, es posible que pueda jugarse a puerta cerrada. Es verdad que el coronavirus está ahí, pero los profesionales son los que tienen que hablar en este caso. La familia se preocupa lo justo, yo he hablado con Pau, con el que coincidí en Barcelona, que está en Roma y me dice que están bien, que podemos visitarles sin problemas".