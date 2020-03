Premio al artista revelación: Ocampos

El crecimiento de Lucas Ocampos (25 años) como jugador del Sevilla F.C. sólo se puede medir en zancadas. La 'locomotora' nervionense hace tiempo que justificó los 15 millones de euros que Monchi pagó en verano para sacarle del Olympique de Marsella, ya que no sólo se ha convertido en la mejor noticia de la plantilla que dirige Julen Lopetegui; sino que también se confirma la sorpresa más agradable que está dejando esta 2019/2020 en LaLiga.

No en vano, el de Quilmes es el mejor 'rookie' de este curso en Primera división después de anotar el pasado domingo, en el 3-2 ante Osasuna, su noveno tanto liguero; los mismos que Ante Budimir (Mallorca), dos más de los siete de Alexander Isak (Real Sociedad) y Nabil Fekir (Betis)? y cuatro más que Antonio Puertas (Granada), que con cinco dianas completa el 'Top-5' de debutantes.

El sevillista más en forma

Ocampos no es un jugador que viva de las rentas pasadas. Todo lo contrario, la regularidad es uno de los mayores avales de su candidatura como 'artista revelación', junto a la potencia física, a sus arrancadas en la banda y a su inspiración ante la portería rival. De hecho, suma cuatro goles en las cinco últimas jornadas. Sólo el Celta se libró de su voracidad. Entre medias, batió a los porteros del Alavés, del Espanyol, del Getafe y de Osasuna.

Es decir, que ha empezado marzo con el mismo nivel de acierto que acabó febrero. Y ya es mucho decir, porque sus cuatro dianas y una asistencia en este segundo mes de 2020 le han servido para que la web oficial de LaLiga le haya nominado a 'MVP' de febrero; un honor por el que compite junto a Lionel Messi (Barça) y a Alexander Isak (Real Sociedad). El 'crack' culé también suma cuatro goles en febrero, pero en su caso los anotó todos contra el Eibar; mientras que el joven sueco celebró dos dianas y repartió una asistencia en las cuatro jornadas del mes pasado.

Esta explosión goleadora del internacional albiceleste llega justo cuando Lopetegui tomó la arriesgadísima decisión de romper el fiable tándem que formaba en la derecha con Jesús Navas para integrar en su once al recién llegado Suso. Bien es cierto que el palaciego echa de menos su presencia pero, en la izquierda, Ocampos ahora está ayudando a que vuelva el mejor Reguilón y su pegada no sólo no se ha resentido sino que se ha desatado más aún al tener más recursos, como el de tirar diagonales de fuera a dentro.

Sus nueve goles en esta Liga es la mejor marca de su carrera, igualada con los nueve que hizo en la 17/18 con el Marsella en la Ligue 1. Esa temporada es la única referencia que tiene por delante. Acabó con 16 tantos entre Ligue 1, Europa League y Coupe de France.

Esta campaña ya suma 13. Dos de ellos los anotó en sus tres primeras citas con la absoluta de Argentina y los otros 11, que le convierten en el 'pichichi' de este Sevilla, los reparte entre esos citados nueve en LaLiga y otros dos en Copa del Rey.