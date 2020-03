Lopetegui: "Firmaría jugar todos los partidos en casa"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido esta mañana en sala de prensa antes de emprender el viaje hasta Madrid, donde este sábado se enfrenterán al Atlético en el Wanda Metropolitano. El míster vasco no se ha querido lamentar de las dos importantes bajas que tiene (Fernando y Óliver Torres) y confía en los once que vayan a salir de inicio. "Tenemos las bajas que tenemos, a partir de ahí solo cabe confiar en los que están, no nos paramos a lamentar nada, esto es fútbol y ocurren estas cosas. Confianza plena en el equipo y en los jugadores, el foco está en los chicos que están disponibles lamentando claro que haya lesiones de compañeros", ha comenzado.

En cuanto a la posibilidad de cambiar el sistema ante el Atlético, Lopetegui no ha querido dar pistas. "Siempre nos planteamos cosas en cada partido para conseguir los tres puntos, veremos mañana lo que hacemos, jugaremos con 11 que estarán capacitados de inicio más los tres que saldrán luego. Estamos igual que siempre, tenemos la cabeza en el Atlético de Madrid. Nos enfrentamos a un equipo fortísimo, es un reto que nos apasiona", ha admitido.

Sobre el estado mental del equipo tras las dos últimas pitadas de su afición en el Sánchez-Pizjuán, el vasco ha explicado. "El equipo está bien, con ganas de afrontar un partido precioso, es un reto magnífico en un gran escenario ante un gran rival. Tenemos ganas de mejorar, de superar a los rivales y los retos que vienen, no perdemos energía en otras situaciones que no están bajo nuestro control. Nosotros tratamos de jugar cada vez mejor, no solo nos han pitado, también nos han aplaudido, prefiero jugar todos los partidos en casa", ha reconocido el técnico, que es consciente del sitio en el que está: "La exigencia nos marca el camino, tenemos que aceptarla y ser capaces de cambiar alguna situación, firmaría jugar todos los partidos en casa".

Julen Lopetegui también ha tratado otros temas:

Está el Sevilla capacitado para ser tercero: "Yo no hago análisis parciales, tampoco tenemos tiempo, nos centramos en el rival, y luego en el siguiente rival".

Jugar a puerta cerrada en Roma: "Todos somos espectadores de esta situación, hay una serie de personas responsables en Sanidad, tenemos que hacer lo que nos digan, preferimos que se jueguen con público pero hay que seguir las pautas que nos digan las autoridades pertienentes".

El Sevilla no gana en los campos importantes: "En los campos de los grandes tienen problemas casi todos para ganar, no es fácil, pelearemos por ello, confiamos en nosotros pero será complejo".

Está Vaclik para jugar: "No somos un equipo muy imprevisible, tomaremos decisiones en base a lo que tenemos. Vaclik está mejor, mañana tomaremos la decisión".

Jugará Banega de inicio: "Banega está entrenando bien, ha tenido algunos problemas, pero hay plena confianza y puede jugar en cualquier momento".

Qué Atlético espera: "Espero un Atlético con mucho ritmo, en su campo ha sacado los partidos, tienen jugadores de una calidad excelsa, es un reto grande y que nos ilusiona. Nos va a obligar a dar lo mejor de nosotros".

El posible recambio de Fernando: "Estamos ocupados en buscar soluciones a lo de Fernando. Vamos a ver cómo evoluciona, la lesión no es menor pero vamos a esperar".