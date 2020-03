Koundé: "Lo pudimos hacer mejor en la segunda parte"

Jules Koundé se mostró desilusionado tras el encuentro ante el Atlético por una segunda parte en la que, según el central galo, el Sevilla no estuvo nada acertado: "No es un mal resultado, aunque la sensación es que en la segunda parte no hicimos ocasiones para llevar los tres puntos. Hicimos buena primera parte, con ganas y juego y en la segunda hemos perdido un poco el feeling del partido. Estamos un poco decepcionados porque lo pudimos hacer mejor en la segunda parte".

El Sevilla consigue un punto en un campo difícil: "Somos conscientes de que en este estadio siempre es difícil ganar. No es un mal resultado. Siempre queremos ganar y jugar bien. En la segunda parte pudimos hacer cosas mejor para generar ocasiones".

El estilo del Atlético: "Metían mucha presión y tenemos que ser capaces de jugar porque lo hicimos en la primera parte. Tenemos que tener más regularidad en nuestro juego. Estamos contentos porque son rivales directos. El equipo es muy solidario. Hoy ha sido duro y el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Cuatro sobre seis".

El penalti pitado a Diego Carlos: "La línea es delgada entre el hombro y la mano. No sabemos lo que habla el árbitro y lo que pasa en el camión. La sensación es que jugamos 20 minutos en la primera parte. Seis de añadido nos pareció poco. Es difícil concentrarse tras el parón, pero es nuestro trabajo".

El jueves viene la Roma y el después hay que pensar en el derbi: "Son dos partidos importantes. Primero la Roma, en Europa. Seguro que la afición nos va a apoyar a conseguir buenos resultados en casa. Luego será un partido especial para el club y la ciudad, pero primero la Roma".