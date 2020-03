Monchi: "Prefiero la grada animando"

"La exigencia va en nuestro ADN, pero también la unión. ¿O alguien duda que el gol de Palop o el de Mbia o el de Antonio no lo metió la afición? Pues eso. ¡La unión hace la fuerza! Nos queda lo más difícil, pero también lo más bonito... Equipo y afición". Este tuit de Monchi el pasado lunes puso de manifiesto la preocupación del director general deportivo por el ambiente que se estaba generando en el Sánchez-Pizjuán en los últimos encuentros, una tensa atmósfera que ha querido atajar reclamando la unidad que, en su opinión, ha llevado al equipo a lograr sus mayores éxitos.





"Sobre el nerviosismo, yo que he sido jugador,que una que haga lo contrario, pero evidentemente. Yo lanzo un mensaje desde mi experiencia de 30 años en este club. Ha habido momentos en los que necesitábamos a la afición y ellos nosy yo apelo a eso. Todos queremos lo mismo y ésa es la clave. Probablemente, cada uno entienda un camino diferente; unos la presión, otros pitando, otros chillando y otros animando. Yo particularmente me atrevo a aconsejar; después que cada uno haga lo que crea oportuno", reclama Monchi este viernes en una entrevista para Abc, donde, además de insistir en esa creciente preocupación, habla de los objetivos del equipo y asegura que"El resultado, pero ése es un objetivo difícil y complicado. Eso sí, una vez enfilada la recta final vamos a dar todo por intentar quedar entre los cuatro primeros. Hablar de fracaso tan exagerado no me parecería justo", argumentó.Para Monchi, en contra de lo que pueda parecer, esta Liga "está más difícil" que las anteriores. "Yo hago un análisis distinto. Evidentemente, Real Madrid y Barcelona están haciendo su récord negativo de puntos para la altura a la que estamos. En cuanto al Atlético de Madrid, estoy convencido de que es su peor registro de puntos de los últimos ocho o diez años y eso significa que es más difícil conseguir puntos, más difícil conseguir victorias y, casualmente,. A veces los números te enseñan un poco el camino. En un campeonato en el que el Atlético no es capaz de ganarle al Espanyol, en el que el Athletic, que llevaba diez partidos sin ganar le gana al Villareal, el Mallorca empata en el campo del Betis...", zanjó.Al margen de la situación del equipo, Monchi se refirió a dos nombres propios en Abc,al que asegura que "quiere esperalo", y, del quey del que dice que está "satisfecho 100%". Del brasileño, además, añade: ". Hace dos años fue una de las revelaciones en Francia, con 16 goles... El año pasado fue un curso difícil para él porque estuvo cuatro meses lesionado. No llegó en el tono físico idóneo y no hemos sido capaces de enchufarlo".