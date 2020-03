El Nápoles trata de impedir que Callejón llegue al Sevilla FC

No responde exactamente al perfil de los fichajes de Monchi, pero puede ser una interesante oportunidad de mercado. Días atrás, desde Italia informaban de la puesta en marcha de las negociaciones entre el Sevilla FC y el atacante José Callejón, que acaba contrato el próximo mes de junio con el Nápoles y podría llegar a coste cero.

Según apuntaba 'Radio Marte', los contactos entre las partes se encuentran en una fase avanzada, si bien no faltaría competencia. De un lado, el Valencia también está atento y ofrecería un contrato de tres temporadas al ex madridista, que a sus 33 años ve con buenos ojos la posibiliodad de regresar a España. Pero también el Nápoles se mueve para que esto no suceda.

El motrileño sigue siendo una pieza importante en el conjunto de San Paolo (suma dos goles y 9 asistencias en 32 partidos este curso) y su particular presidente, Aurelio Di Laurentiis, habría retomado con sus agentes los contactos para una posible renovación, según asegura el 'Corriere del Mezzogiorno'.

De momento, sin embargo, no hay acuerdo para que Callejón sigue vistiendo de 'azurro', por lo que Sevilla y Valencia no lo perderán de vista, conscientes de que puede convertirse en uno de los jugadores más apetecibles del próximo mercado si llega con la carta de libertad bajo el brazo.