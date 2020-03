Sevilla Atlético-Villarrobledo: Rival asequible para soñar

La gran novedad del choque es la vuelta de Paco Gallardo al banquillo del Estadio Jesús Navas, tras la sanción de dos partidos que debía cumplir, en uno de los encuentros a priori más sencillos de lo que resta de temporada.

Décimos en la clasificación del Grupo IV de la Segunda división B, con 35 puntos, volver a la senda de la victoria supondría seguir poniendo tierra de por medio con el descenso -está a seis del 'play off' de permanencia y a siete del pozo- y, por qué no, soñar con meterse en la pelea por subir -está a once puntos-.

La zona tranquila en la que se encuentra, el bagaje de cuatro triunfos en seis compromisos y el pleno de seis de seis en casa le permiten afrontar el choque con calma y optimismo. Se cae de la convocatoria Javi Pérez por lesión, pero vuelve Pedro Ortiz. Los manchegos, colistas, necesitan no volver a dejar pasar otro tren para sumar y vislumbrar la salvación (a nueve puntos).