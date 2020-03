Conte: "No tienen sentido los partidos, ni a puerta cerrada"

Italia se blinda. El primer ministro italiano Giuseppe Conte ha comparecido esta tarde para anunciar, entre otras medidas, la suspensión de todos los eventos deportivos y que toda Italia será zona roja, por lo que no habrá distinciones entre provincias y queda prohibida la circulación de personas excepto por motivos laborales justificados.

"Somos conscientes de lo difícil que es cambiar todas las costumbres. Entiendo las familias, los jóvenes, pero no tenemos tiempo. Los números nos dicen que hay un crecimiento importante de contagios, de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, y de fallecimientos. Hay que cambiar nuestras costumbres ahora mismo: debemos renunciar a algo por el bien del país, debemos hacerlo ya y sólo lo conseguiremos si estaremos juntos. Optamos por unas medidas todavía más duras: no habrá una zona roja, quedará toda Italia como 'zona protegida', habrá que evitar moverse en el país, menos por razones de trabajo documentadas o de salud. Prohibimos las aglomeraciones en los espacios abiertos, ya no nos podemos permitir esos momentos de diversión en los bares que hemos visto en el último fin de semana. Es el momento de la responsabilidad, de la responsabilidad de todos. La decisión justa es quedarse en casa, el futuro del país depende de cada uno de nosotros. Adoptamos también nuevas medidas para el deporte: ya no tienen sentido los partidos, ni a puerta cerrada, y no permitiremos utilizar ningún tipo de gimnasio", ha dicho el político italiano en su discurso de esta tarde.

Esta misma tarde, en España, se decidió que el Sevilla-Roma de la ida de octavos de la Europa League se dispute a puerta cerrada, mientras que el partido de vuelta, por ahora se seguirá disputando también sin público. Es competencia de la UEFA decidir si el partido se juega o no y el ente aún no ha tomado medidas tan drásticas.

El parón de la competición en Italia también tiene sus consecuencias en el calendario, pues la Serie A es imposible que acabe en el tiempo que estaba previsto. Una de las soluciones podría ser posponer la disputa de la Eurocopa a 2021 para acabar el torneo en junio o julio, aunque ahora mismo no es eso lo que más preocupa en el país transalpino.