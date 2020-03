Diego Carlos, a los interesados: "Sólo pienso en el Sevilla FC"

Diego Carlos ha llamado la atención de todo el fútbol español desde el mismo momento en el que aterrizó en LaLiga siendo prácticamente un desconocido. Su envidiable físico y su fortaleza es algo que el central procedente del Nantes demuestra con un simple apretón de manos. De ahí que no sea extraño que el zaguero haya necesitado tan poco tiempo para despertar el interés de los grandes, habiendo sido vinculado ya con Real Madrid y Barcelona, entre otros. Unos cantos de sirena que, sin embargo, no distraen al brasileño, quien asevera estar plenamente centrado en el Sevilla FC y en cumplir los objetivos que se avecinan en este tramo final de la temporada.

La cita con la Roma, en Europa League, es aquello que ocupa ahora mismo su atención. Ya habrá tiempo luego de pensar en el resto de cosas, el derbi inclusive...

- Con este clima, y tras haber venido de Francia, donde jugó en el Nantes, imagino que la adaptación a Sevilla no habrá sido ningún inconveniente para un brasileño como usted.

- (Sonríe). Para nada, esto es como Brasil. En Francia hacía mucho frío, sólo dos meses de verano. Y no como aquí. Estoy muy contento en Sevilla, muy bien. Me gusta mucho Sevilla, como ciudad, como club... Muy buen club, muy buena ciudad para vivir y muy buena gente.

- ¿Y en lo futbolístico? LaLiga no es la Ligue 1...

- Cierto. Muchos cambios. Estaba en un equipo que jugaba más directo. El Sevilla FC es un equipo que juega más con el balón en el pie, más culto; que quiere más la bola. El cambio ha sido muy grande. Aquí todos los equipo son muy buenos, juegan muy bien al fútbol y tienen confianza para jugar la bola. No hay rival que tenga miedo de salirte a jugar y eso me deja muy contento.

- A Lopetegui lo conocía ya de Oporto, ¿no? Usted militaba en el filial cuando él era entrenador del primer equipo.

- Sí, yo estaba en el equipo B cuando el míster estaba allí. Me llamaba algunas veces, cuando necesitaba algunos jugadores para el entrenamiento. Completé muchas sesiones con él, por lo que tengo la conexión del trabajo. También miraba muchos partidos del Oporto con él como entrenador.

- ¿Y ahora qué tal le va con Julen? No podrá tener quejas, lo juega prácticamente todo...

- Ahora estoy muy contento, estoy jugando; lo que me deja muy feliz. Y espero poder seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta la fecha, que es hacerlo lo mejor posible para el equipo.

- Se ha convertido en titularísimo para Lopetegui.

- Sí, creo que esto es fruto de mi trabajo y de la confianza que el míster me ha dado. También de todos mis compañeros. Sin la confianza de ellos no habría sido posible jugar como titular, por lo que estoy muy agradecido a todos ellos.

- Es una de las grandes revelaciones de LaLiga en su primer año en España.

- Estoy muy contento por todo lo que está pasando. Yo estoy continuando el trabajo que ya hacía antes, en Nantes. Y aquí la gente me está mirando más, lo que me deja muy contento. Espero continuar haciéndolo lo mejor posible para todos lo que están cerca de mí, principalmente el Sevilla FC. Espero poder conquistar nuestros objetivos.

- Si algo destacan de Diego Carlos, es su fortaleza; su físico envidiable. ¿Cuál es el secreto?

- No sé cual es el secreto (sonríe), no lo hay. En todos los equipos en los que he jugado decían esto. Para mí es algo normal. Mi familia y mis amigos están acostumbrados a verme así y no veo nada diferente. Creo que mis compañeros de aquí, en Sevilla, no estaban habituados a ver a un jugador así de fuerte delante, en LaLiga. Pero yo estoy muy contento con mi trabajo, con lo que vivo aquí y con los comentarios de la gente.

- ¿Se machaca mucho en el gimnasio o es algo natural?

- Se hace gimnasio después del entrenamiento. Trabajo funcional y estiramientos, pero no hago nada raro. No me gusta hacer máquinas, no quiero ponerme más fuerte. Estoy siempre manteniendo mi cuerpo con trabajo funcional.

- Sobre lo que sí hay muchas bromas en el vestuario es con sus fotos sin camiseta tras los partidos.

- (Se ríe a carcajadas). Sí, pero tiene una explicación. En todo tipo de partidos, siempre, cambio una camiseta con un adversario. No voy a ponerme la camiseta del rival toda sudada... Si miras todas las fotos que tengo sin camiseta, tengo la camiseta de un adversario en la mano.

- Con o sin camiseta, lo que sí es cierto que gracias a su rendimiento ya se le ha relacionado con los grandes de LaLiga de cara al verano, como Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo vive eso?

- Hay mucha gente que habla de cosas que hasta ahora no son verdad. No me ha llegado nada. Estoy muy centrado en el Sevilla FC, que es mi equipo. Estoy concentrado en el Sevilla FC hasta el último día que esté aquí, donde estoy muy contento. Hasta ahora no puedo decir nada más al respecto, de si me voy o no, pues hasta ahora no pasó nada. No ha aparecido nada para mí y mi pensamiento sólo es el Sevilla FC hasta final de temporada.

- Otro que llegó en verano, y de Francia, para la defensa fue Jules Koundé. ¿Qué tal se entiende con él en el centro de la zaga?

- Ya había jugado contra él en Francia, por lo que ya lo había mirado antes, cuando me enfrentaba a él. Es muy fuerte y también muy rápido. Tiene mucha confianza con el balón en el pie y me gusta mucho jugar con él, como con el resto de defensores del equipo.

- A Koundé, a diferencia de usted, le ha costado más hacerse con un sitio en el once titular.

- Todos los defensores estamos preparados para el cambio, es parte del fútbol. Estar preparados y concentrados para esperar nuestra oportunidad y jugar como equipo, no pensando en nuestra individualidades.