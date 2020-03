Pau López: "Lo vivimos con tristeza"

Pau López ha tenido un aterrizaje casi perfecto en Roma. Se ha ganado el respeto de la Serie A con sus actuaciones y se ha hecho el amo y señor de la portería romanista. El arquero regresa a Sevilla con la entidad transalpina y los compañeros de El Mirador de Andalucía de Canal Sur han hablado con él de una eliminatoria que se jugará a puerta cerrada. "Es una situación complicada que al final a todos nos coge de nuevas. Para la salud de la gente, de los futbolistas están tomando las medidas oportunas para que no vaya a más. Lo vivimos con tristeza. En Roma no está el foco, no es una zona tan caótica como el norte. Viendo cómo pasan los días, cómo se desarrollan los acontecimientos, es una situación complicada en todo el país. Viendo las noticias día a día, cómo van los afectados, noticias con respecto al campeonato. El CONI ha dicho que se para hasta el 3 de abril y deseando que se solucione lo antes posible", ha dicho el meta catalán.

En Italia no habrá competición hasta el 3 de abril. "Primero se suspendieron, luego se intentó que se jugara a puerta cerrada, ahora se suspende. Esperando acontecimientos. Desde el club se toman medidas, en la ciudad deportiva, que la gente pase el mayor tiempo posible en casa".

"Pierde el fútbol, los aficionados... pero son acciones que hay que tomar por el bien de todos. En Roma se jugaba a puerta cerrada y en Sevilla abierta y nos parecía bien. Las medidas se toman por el bien de todos y para que nadie corra el riesgo de contagiarse. Hasta que no se solucione habrá que tomar medidas". admitía.

Pau no es capaz de predecir cómo afectará al desarrollo del juego: "Cambia jugar a puerta cerrada. Es un hándicap, una situación anómala que no he vivido en mi vida. Esto cambia que vaya a ser un partido complicadísimo, lo demuestra en LaLiga. Es una eliminatoria complicadísima que se va a decidir por detalles".

Tiene claro el canterano espanyolista que el Sevilla es un hueso: "El Sevilla nadie tiene dudas de que es un gran equipo. Tiene una grandísima plantilla, un entrenador muy bueno. Después de 27 jornadas está donde está por méritos propios, nadie te regala nada. Es un rival peligroso y una eliminatoria muy igualada".

El meta se mojó también al hablar de la idiosincrasia de la ciudad y de las críticas al Sevilla pese a sus buenos números: "Sabemos el nivel de presión que tiene el Sevilla, en ningún lugar de España se vive el fútbol como en esa ciudad, llenan el estadio cada semana. La afición del Betis siempre responde y llena el campo. La gente ama el fútbol y el equipo y la crítica puede llegar antes. Pero la temporada del Sevilla está siendo muy buena. Es tercero en una liga muy igualada".

Al meta le preguntaban también por su exequipo, un Betis que doblegó al Real Madrid el domingo: "Siempre que puedo me gusta ver a mis compañeros, tengo un gran recuerdo del club. Me alegro mucho cuando ganan. No están haciendo la temporada que queríamos, pero quedan once jornadas y con el equipo y cómo han jugado pues queda la esperanza de que lleguen lo más cerca".

A Pau López también le cuesta entender por qué el equipo tiene tantos altibajos: "Es complicado. No vivo el día a día del equipo. Por nombres, por plantilla tiene un equipazo. Por circunstancias está en esa situación. Me fui del Espanyol cuando llegó Rubi y del Betis otra vez, pero la gente con la que he hablado habla muy bien de su staff".

También se alegra por Setién, líder de LaLiga con el Barcelona: "Setién para mí es un grandísimo entrenador, todo lo bueno que le pase a él y a su staff me alegrará. Me trataron espectacular, gracias a ellos pude dar el salto a la Roma y a la selección. Tienen capacidad y lo merecen".