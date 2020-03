Pellegrini, duda ante el Sevilla

La Roma llega a Sevilla rozando los puestos de Champions, pero con un Lorenzo Pellegrini que es duda para el encuentro este próximo jueves.

El futbolista italiano, de solo 23 años, se dañó el flexor izquierdo hace unas semanas en un partido contra el Lecce. Aunque parecía que la lesión no lo tendría mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y que volvería para el encuentro de la Serie A de este fin de semana, partido que no se ha disputado por temor al Coronavirus, parece ser que no estará disponible para el enfrentamiento de Europa League ante el Sevilla FC.



El mediocentro ya estuvo de baja por otra lesión en el mes de octubre, cuando tuvo que pasar por quirófano tras una fractura del pie izquierdo, lo que le mantuvo dos meses alejado de los campos de juego.

Este lunes, Pellegrini se enfrentará a unas pruebas físicas que determinen su estado para decidir si finalmente juega contra el equipo de Nervión. El '7' es una de las estrellas del equipo de la capital italiana y tanto él como el club no pierden la esperanza de que pueda estar a punto para el enfrentamiento de este próximo jueves contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.



El que también es duda es Amadou Diawara, que ha jugado varios minutos con el equipo filial para probar su estado para el encuentro europeo. Los que seguro que no disputarán el encuentro son Davide Zappacosta, Diego Perotti, Javier Pastore o Nicolo Zaniolo, todos ellos por lesiones de larga duración que están haciendo que esta temporada sea especialmente larga para la Roma. Tampoco lo hará Jordan Veretout, que se perderá el partido de ida por sanción.