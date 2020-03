Los motivos para que el Betis rece por Guardado

El Betis no ha ganado sin Guardado en esta Liga.

En el Betis cruzan los dedos para que el esguince de tobillo con el que Andrés Guardado acabó el partido ante el Real Madrid no le impida ser de la partida este próximo domingo en el derbi que se disputará a puerta cerrada en el Sánchez-Pizjuán.

El mexicano acabó exhausto ante los blancos y este pasado lunes no se ejercitó con el resto del grupo. Es más, se le pudo ver con muletas en la ciudad deportiva, aunque no está descartado del todo para medirse al eterno rival. De momento, está pendiente de evolución y es duda.

De no recuperarse a tiempo, Rubi perdería a un hombre clave, pues el azteca ha vuelto a recuperar su mejor nivel y estaba siendo una pieza fundamental en busca de ese equilibrio que tanto ha echado en falta el conjunto verdiblanco esta temporada.

La importancia de Guardado, además, se demuestra con números. No en vano, el Betis no sabe lo que es ganar en esta Liga cuando el mexicano no ha jugado, lo que ha sucedido en siete jornadas, saldadas con tres derrotas y cuatro empates.

El hecho de que se incorporarse más tarde la pretemporada por los compromisos de su selección hizo que se perdiera el debut ante el Valladolid, que se llevó los tres puntos del Villamarín (1-2). En la jornada cuatro, por su parte, fue un viaje a su país para asistir al nacimiento de su hija lo que le impidió medirse también en casa al Getafe, que rascó un empate (1-1), mientras que aún en septiembre, Rubi lo dejó en el banquillo en el mazazo sufrido frente al Villarreal (5-1).

Ya en diciembre, tampoco estuvo en el 2-2 a domicilio contra el Espanyol por acumulación de amonestaciones, y más recientemente se perdió los choques por lesión ante Eibar (1-1) y Barcelona (2-3), dejándolo Rubi también sin minutos en el siguiente duelo disputado en Butarque frente al Leganés (0-0).

Visto lo visto, normal que en Heliópolis recen para que Guardado llegue a tiempo al derbi. Hasta ahora ha jugado 20 partidos de Liga (más dos de Copa), en los que acumula 8 victorias (todas las del Betis en el campeonato), cinco empates y siete derrotas. De no estar apto, William Carvalho o Aleñá se presentan como las opciones más probables para sustituirlo, con menos papeletas para Guido Rodríguez.