Ocampos, sobre su futuro, el coronavirus, Banega, la Roma o el Betis de Fekir

Lucas Ocampos es el fichaje, con mayúsculas, de Monchi esta temporada. El extremos argentino, ya sea por la derecha, ya sea por la izquierda, suele ser el gran líder del Sevilla FC sobre el campo, aunque también ha mostrado en esta entrenvista concedida a Radio Marca tener la cabeza bien amueblada como para serlo dentro de un vestuario que considera clave para su felicidad en una ciudad de la que no se quiere mover.

Partidos clave sin público

"Son dos partidos muy importantes para nosotros y sin público serán diferentes, desde luego, pero nosotros debemos hacer lo mismo de siempre. Yo ya viví una situación similar con el Marsella y es extraño, pero los profesionales debemos centrarnos en jugar. El Sevilla, particularmente, se caracteriza por tener una afición que apoya mucho en su campo y, obviamente, será diferente. Son casos aislados. Yo soy hincha de algún equipo, me gusta ir a la cancha... Pero tenemos familia, hijos... es un caso preocupante y hay que tomar medidas. Teníamos ganas tanto yo como algunos compañeros de ver el Sánchez-Pizjuán en un derbi, pero...".

Un líder recién llegado

"Llegué acá y encontré esas ganas que había perdido en el día a día: llegar al vestuario, charlar con los compañeros tomando mate... La familia está feliz en la ciudad y la gente del club es increíble. Encontré muchas cosas aquí que te ayudan a rendir mejor después en la cancha".

El Gran Derbi

"En Argentina disputé un River-Boca de verano, pero el día que jugué en la cancha del Betis fue lindo. Esa rivalidad, con ambas aficiones diciéndote cosas, motiva. En Marsella hay un clásico también contra el PSG y, sobre todo, frente al Lyon. Tenía muchas ganas de jugar éste. Por ejemplo, en Marsella me lo decía Rami, que era un partido loco.

Sus objetivos

"En lo personal, estoy contentísimo, porque he podido ayudar al equipo y tener una temporada siendo más regular, que lo estoy siendo este año, al fin. Y el equipo está peleando arriba con todo y debemos seguir por este camino, porque nos quedan 11 finales. Intentaremos hacerlo lo mejor posible".

Los pitos

"Por momentos, hay que entender también a la gente. Ya me di cuenta cómo vive la gente el fútbol acá, lo que quieren para su Sevilla... Nosotros a veces terminamos a mil por hora, escuchamos esos pitos al final y decimos: 'Bueno, en la próxima será'. Hay mucha exigencia en el fútbol moderno".

Su futuro

"El día que me presenté ya lo dije: tomé una buena decisión viniendo acá. Lo veo día a día. Estoy en un club exigente y es la mentalidad que busca un jugador para crecer. Es un momento ideal para seguir en este club. Buscaba esta estabilidad, en un club ambicioso, con un vestuario sano, yendo a la selección... Espero quedarme mucho tiempo, seguir haciéndolo como hasta ahora, intentando crecer, no quedándome con lo que hice, sino siempre intentando progresar".

La AS Roma

"Todo el mundo conoce el potencial de la Roma, un club histórico, con buenos jugadores, en un buen momento... Es el partido que todo futbolista desea jugar. A mí me gustó el emparejamiento. Seguro que va a ser muy complejo, tanto acá como allá. El otro día, cuando fui al Wanda, vi en la vitrina el trofeo de la Europa League que perdí contra ellos y...

Éver Banega

"Éver es un jugador que trabaja siempre. Tuvo un problema con su tobillo. Yo lo veo con muchas ganas de despedirse bien de un club que le dio tanto y al que él también ha dado mucho. En el Wanda demostró que está bien. Ojalá pueda despedirse como él más quiera".

Nabil Fekir y el Betis

"Jugamos 3-4 veces en los Marsella-Lyon. Era un jugador muy emblemático allá. Es un gran jugador. El Betis tiene muchos y, obviamente, se trata de un gran equipo, como demostró el otro día contra el Madrid. Va a ser un partido complicado".

Gudelj-Fernando

"Son bajas importantes. Son jugadores que recuperan mucho. Esperemos que el 'Pulpo', como le decimos nosotros a Fernando en el vestuario, se recupere bien. Lo de Gudej es sólo sanción".

El Ocampos más personal

"Soy más tranquilo de lo que aparento en la cancha. Me gusta pasear con la familia, ir al cine, a comer... Lo normal. Desde que tuve a mis hijas, me calmé un montón. Antes era nervioso también fuera de la cancha y me enfadaba con todo".