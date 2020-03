Ojo: ¡El Sevilla-Roma y el derbi aún podrían no disputarse!

Las informaciones se suceden casi a cada minuto. Así, después de que este pasado lunes las autoridades competentes decretasen que el Sevilla-Roma de este próximo jueves, correspondiente a los octavos de la Europa League, se juegue a puerta cerrada, a estas horas corre incluso peligro la celebración del partido.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que queda cerrado el espacio aéreo entre Italia y España desde las 00:00 horas de esta madrugada hasta las 00:00 horas del 25 de marzo, lo que podría impedir a la expedición del conjunto italiano desplazarse a la capital hispalense, donde tenían previsto aterrizar mañana miércoles.

Según el texto del BOE, no afecta dicha prohibición a "las aeronaves de Estado, ni a la realización de escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia". Por tanto, el viaje de la Roma no se ajusta a ninguno de estos requisitos, de ahí que su presencia este jueves en Nervión esté puesta ahora mismo en tela de juicio, pues tampoco podría llegar en vuelo privado, cobrando fuerza la posibilidad de que el encuentro se suspenda, así como el de vuelta, pues el Sevilla tendría el mismo problema para viajar hasta la capital italiana y jugar allí el jueves 19.

Pero no queda ahí la cosa. Según ha informado El Partidazo de la Cope, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) va a solicitar que se suspendan también los partidos de Primera y Segunda porque entienden que el riesgo de contagio afecta también a los futbolistas y estops están preocupados, por lo que también podría quedar aplazado el derbi de este domingo entre Sevilla y Betis en el Sánchez-Pizjuán, que en principio se va a disputar a puerta cerrada. Clubes como el Zaragoza ya han emitido en un comunicado en el que muestran sus preferencias por aplazar los partidos antes que jugarlos sin público.