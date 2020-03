Sevilla F.C.-Roma: Planea el fantasma del campo neutral

El Sánchez-Pizjuán no acogerá este jueves el Sevilla-Roma y puede que no llegue nunca a albergar dicho encuentro.

El Sánchez-Pizjuán no acogerá este jueves el Sevilla-Roma y puede que no llegue nunca a albergar dicho encuentro. Lince.

La incertidumbre es máxima. Cada día, las noticias se suceden, las medidas restrictivas por el temor a la expansión del coronavirus se van ampliando y en el Sevilla FC no pueden hacer más que esperar para saber cuándo y cómo se resolverá su eliminatoria de octavos de final de la Europa League ante la Roma.

En un primer lugar, las autoridades españolas decretaron que el Sevilla-Roma que debía disputarse este jueves se celebrase a puerta cerrada. Eso fue el lunes. Pero al día siguiente, el Gobierno decidió interrumpir el tráfico aéreo con Italia hasta el próximo 25 de marzo. Y como se temía, el conjunto italiano no ha podido tomar el vuelo chárter que tenía previsto llevarles hasta la capital hispalense, imposibilitando de este modo la disputa del choque de ida. Un problema que el Sevilla, del mismo modo, se encontrará para la vuelta, prevista para el próximo jueves en Roma a puerta cerrada.

El escenario que se presenta ahora, por tanto, es incierto, aunque no debe tardar mucho en conocerse el desenlace. Después de intentar que la UEFA mediase para permitir su llegada a España e intentar incluso burlar la prohibición viajando hasta la ciudad portuguesa de Faro para llegar a Sevilla por carretera, la Roma anunciaba al mediodía de ayer lo esperado por todos: "La AS Roma no irá a España para el partido de la Europa League contra el Sevilla FC debido a la falta de autorización de las autoridades locales. La UEFA anunciará más detalles".

Y poco después, llegaba lo inevitable. "Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer (por el martes) por las autoridades españolas, los siguientes partidos de octavos de final de la UEFA Europa League no se celebrarán mañana (por hoy), 12 de marzo de 2020, como estaba previsto: Sevilla FC- AS Roma; Internazionale-Getafe CF".

Ese era el escueto comunicado del máximo organismo futbolístico europeo para confirmar el aplazamiento tanto del partido del cuado nervionense como del que debía disputar el Getafe en Milán. Se añadía, no obstante, que "las futuras decisiones sobre los dos partidos se comunicarán a su debido tiempo". Y era un dirigente del club azulón, su director general, Clemente Villaverde, quien arrojaba algo de luz al respecto al desvelar los planes que les ha transmitido la UEFA a los clubes implicados.

"Existe la posibilidad de que se celebre a partido único o en campos neutrales. Está acorde con el calendario. Tenemos conocimiento de UEFA que se está valorando un lugar para celebrar los partidos. Se está buscando una solución y una de ellas puede ser esa. La decisión que va a tomar UEFA va a ser la acertada y en beneficio de todos. Vistas las circunstancias, lo lógico hace pensar que no sean en ciudades donde hay problema. Hay que buscar un sito o solución", explicó el ex dirigente del Atlético.

De este modo, "a su debido tiempo", sin querer dar plazos, la entidad organizadora del torneo deberá informar si, finalmente, la eliminatoria entre Sevilla y Roma pasa a dirimirse a partido único en un campo neutral, ni en España ni en Italia, y lógicamente sin público de uno y otro equipo en las gradas, algo que podría producirse el jueves 19, fecha prevista para una vuelta que parece poco menos que imposible que pueda disputarse en la capital transalpina.

Esto iría en consonancia, además, con la petición que las asociaciones de futbolistas italianos (AIC) y españoles (AFE) realizaban hoy antes de conocerse el aplazamiento, emitiendo un comunicado conjunto en el que pedían a la UEFA que los partidos entre equipos de ambos países "sean suspendidos para que se disputen en el futuro en condiciones de mayor seguridad y menor emergencia nacional" en las dos naciones, pues "el riesgo que conlleva que se disputen partidos en Italia y España es más que evidente".