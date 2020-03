El fútbol, un altavoz para la sociedad

España se prepara para soportar una de las situaciones más excepcionales de toda su historia, con las cotas más altas en la propagación de la pandemia del coronavirus y, sin embargo, hay aún la desilusionante certeza de que una parte de la sociedad no está poniendo de su parte y no hace caso al llamamiento para recluirse en casa y evitar salir a la calle en la medida de lo posible. Ayer, el 112 en Madrid mostraba por redes su pesar y decepción al comprobar que el aparcamiento de La Pedriza, pues cientos de madrileños no tuvieron otra ocurrencia que ir a pasar el día a la sierra.

Ante esta situación, el fútbol y, concretamente, los jugadores han asumido su rol de ídolos de masas para hacer de altavoz de la sociedad y mandar un claro mensaje de calma, pero sobre todo de responsabilidad, para concienciar a la población de la imperiosa necesidad de poner de su parte para frenar cuanto antes la curva de propagación.

Así, durante estos días, son muchos los jugadores del Betis y el Sevilla que están mandando mensajes a través de sus redes sociales, en los que se les ve pasando tiempo en familia e incluso manteniendo la forma, entrenándose en sus respectivos domicilios mientras dure la cuarentena. En el caso de los de Nervión, se han sumado a la causa Vaclik y Koundé, entre otros.

El central galo, pese a su juventud, muestra una enorme madurez en su mensaje, la misma que suele evidenciar en el césped, al requerir que se mantenga la calma en una tesitura tan delicada en la que la histeria no lleva a nada.

"Durante este momento difícil, no cedas ante la paranoia y el pánico. Continúe tratando a las personas de la manera que desea que lo traten a usted: con respeto y amabilidad. Ten cuidado y cuídate a ti mismo y a los tuyos", explica el zaguero nervionense, que, como el resto de compañeros, está siguiendo el plan de trabajo impuesto por el cuerpo técnico mientras duren las medidas actuales.

En una línea similar se expresó Vaclik, que mandó un mensaje de tranquilidad para los aficionados nervionenses y para los sevillanos en general. "Quiero mandarles este mensaje a todos los sevillistas y a todos los sevillanos. Estamos ante una situación muy delicada y es el momento de ser responsables. Yo me quedo en casa. Quédate en casa", indicó el checo.

En la misma línea se expresaron otros sevillistas como Rony Lopes: "Más que atletas, somos humanos. ¡Ahora es el momento de protegernos unos a otros y cuidar nuestra salud! Dejemos de propagar este virus aún más. Mantente a salvo, quédate en casa". "Este partido contra el coronavirus lo jugamos todos. Si somos responsables lo vamos a ganar€ ¡Yo me quedo en casa!", señalaron Youssef En-Nesyri y Suso. Otros como el capitán, Jesús Navas; Óliver Torres (ejercitándose), Luuk de Jong, canteranos como Mena o dirigentes como Monchi, escogieron vídeos para reclamar "responsabilidad con uno mismo y con la sociedad".

De igual modo, en Heliópolis han asumido el mismo papel e incluso tienen su propia etiqueta: #Betisencasa. Marc Bartra fue uno de los que se pronunciaron. "Me uno al #BetisEnCasa. Tiempo para la tranquilidad, el respeto y el civismo. Os animo a todos a poner vuestro granito de arena y a que os quedéis en casa. Por tí y por todos. #YoMeQuedoEnCasa #quedateEnTuCasa", indicó.

No podía ser menos el capitán, Joaquín Sánchez. "Entre todos lo vamos a conseguir. Hagamos caso a las indicaciones que nos dan", mencionando el mensaje de la cuenta del club en el que se solicitaba quedarse en casa y hacer caso a las autoridades.

En principio, y a la espera de que avancen los acontecimientos, el Betis tiene previsto volver a los entrenamientos el lunes. Por si acaso, todos tienen unas pautas de trabajo consensuadas con el cuerpo técnico y preparadores físicos. Uno de los que quisieron mostrar que el confinamiento es compatible con entrenarse fue Sergio Canales, que compartió un vídeo en Instagram con su mujer y sus hijos haciendo varios ejercicios físicos, contando los días a modo de diario.

También en familia pasa estos días Joel Robles, quien posó con su mujer y el bebé de ambos. "Sé que no es fácil para nadie asumir la situación y cambiar nuestras rutinas, pero son momentos duros y tenemos que ser responsables. En nuestra mano está ayudar a frenar el contagio del COVID_19, por los que tenemos cerca y por nosotros mismos. Merece la pena parar ahora para pronto volver a la normalidad. Ánimo a todos", dice el meta en el texto junto a la foto.

Otros demostraron que se puede dedicar tiempo al ocio y divertirse, cada uno en su casa. Y si no, que le pregunten a Borja Iglesias, que en la noche del viernes estuvo jugando al Fortnite con seguidores y esta noche repite con el sevillista Reguilón, Achraf Hakimi (del Dortmund) Ibai Llanos... Vale todo, menos salir de casa.