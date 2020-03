Caparrós: "En Armenia tienen la situación controlada"

Una de las pocas personas que ha sido parte de una noticia deportiva es Joaquín Caparrós. El utrerano decidió ser el nuevo seleccionador de Armenia con el objetivo de lograr por primera vez que este país dispute un Mundial. Caparrós ha cruzado toda Europa para llegar a su nuevo puesto de trabajo en medio de la gran crisis mundial que está provocando el Coronavirus.

Joaquín Caparrós acumula más de 500 partidos en los banquillos, el sevillano había aparcado sus labores para trabajar en la cantera del Sevilla FC pero su pasión siempre ha sido entrenar. Caparrós, quién sufre una leucemia crónica, atendió a Marca como nuevo seleccionador de Armenia y quiso hablar de varios temas:

Situación del Covid-19 en Armenia: Aquí no hay tantos casos hasta ahora. No hay muchos infectados, unos 6 ó 7. Lo están controlando. Se trata de un país más pequeñito donde se están haciendo los controles necesarios. Nos hicieron controles a la entrada y un seguimiento. Los comercios y bares siguen abiertos. Se ve movimiento en las calles. Lo que oigo en España sobre la situación... Es que no te puedes imaginar. Hay que tomárselo muy en serio. Aquí también se han parado las competiciones nacionales y con la selección teníamos dos amistosos y se van a suspender. El martes (por mañana) creo que se reúnen para decidirlo. El fútbol tiene que dar ejemplo. Y quizás hemos tardado porque somos un referente mundial. Hay que tomárselo con seriedad.

Su sensación sobre lo que está ocurriendo en España: Mis hijos están en Madrid y sé todo lo que está ocurriendo. Hay una situación que la gente debe hacer caso a las recomendaciones de los expertos y las autoridades. No hay que salir a la calle, salvo para comprar lo necesario. Somos así muchas veces de cabezotas en nuestro país, hasta que no vemos las cosas venir, no terminamos por hacer las cosas bien. Hay que prevenir y estar en casa de cada uno. No queda otra.

Sobre el parón futbolístico: Por supuesto. Esta crisis tiene una repercusión económica a nivel de todos los negocios. No somos el ombligo del mundo, ni podemos creer que lo somos. Las medidas que se están tomando de paralizar y no entrenar son las adecuadas y hay que acatarlas. El futbol es un espejo para la sociedad. Y encima, nuestro deporte es un centro de reunión social. No sólo en los estadios, también en cafeterías, bares...

Respecto al 'gusanillo' de seguir entrenando: El Sevilla es mi casa, pero el banquillo es mi vida. Quería actividad. Unido a todo lo que paso con mi estado de salud, que anunciamos hace unos meses. Tengo una enfermedad pero no estoy enfermo. Tengo que tener actividad, la necesito. Para que uno esté vivo el cerebro tiene que estar activo. Mi actividad iba apagándose. Me rebelaba contra eso. Y encima me llamó mi amigo Ginés Meléndez, que lo conozco desde el año 86. Fue profesor mío. Me llamó. Hablé con la familia, que apoyaron mi decisión de coger este nuevo reto, que indudablemente es difícil por todo, más ahora, que no puedo estar con los míos.

Cómo es la selección de Armenia: Tengo alguna referencia. No se metió en la Euro. Vamos a ver. Intentaremos trabajar con 35-40 jugadores. Nos pondremos en contacto con los que juegan fuera en otras ligas europeas, que son bastantes. Sí me han comentado que la gente cuando viene a defender la camiseta nacional con un nivel patriótico muy alto, de compromiso ineludible. Tenemos mucho ganado con eso.

Sobre su salud: Bien, bien. Tengo una enfermedad pero no soy un enfermo. Hago mi vida normal y quiero hacer lo que más me gusta en esta vida, que es entrenar.

La etapa de Julen Lopetegui: La etapa de Julen es bastante buena en su primera temporada, por no decir muy buena. Estamos bien posicionados en LaLiga, con un equipo muy nuevo. Tuvo el accidente de la Copa, pero son cosas que pueden pasar. Las perspectivas son buenas para terminar lo más alto posible. Si todo vuelve a la normalidad, en Europa podemos aspirar a lo máximo también. Y es que LaLiga ha bajado de nivel, se ha igualado por abajo. Y en esa igualdad, el gran beneficiado puede ser el Sevilla, para acercarse a los dos grandes. A medio plazo.

Derbi sin público: Ya el fútbol sin público no tiene ningún sentido. Si a la pasión que acompaña a nuestro deporte nos la está quitando el VAR, ya vivir un derbi sin público... Es que no puede ser. Porque el Sevilla-Betis es futbol puro, pasión pura. Durante el partido, antes del partido y después. No se puede permitir que se juegue a puerta cerrada. Menos mal que no ha ocurrido.