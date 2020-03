Vaclik sobre el Covid-19: "La infección está creciendo muy rápido"

El portero del Sevilla FC, Thomas Vaclik, pasa los días encerrado en su casa junto a su familia como el resto de la sociedad española. A pesar de la cuarentena, el guardameta checo ha informado a su país de cómo se está viviendo la situación en una entrevista para el medio de su país Isport.

"A los futbolistas del Sevilla se nos ordenó pasar la cuarentena en los hogares, pero no porque nadie del equipo esté infectado, sino para que no se propague más el virus. Nos han dado planes de entrenamiento y es importante cumplirlos", afirma Vaclik. "Nadie sabe hasta cuándo durará el encierro. Está previsto volver a reunirnos para entrenarnos el 23 de marzo, pero ya veremos si ocurre así, si la situación se calma o no, cómo evoluciona. Pero veo las noticias y la tasa de infección crece increíblemente rápido".

Vaclik piensa que grancias al positivo que dió el jugador de baloncesto del Real Madrid se ha acelerado todo: "El fútbol comenzó a verse afectado la semana pasada, el lunes, cuando se decidió que se jugaría a puerta cerrada. Lo mismo ocurrió con el partido europeo ante la Roma, pero luego, quizá por la presión de las asociaciones de jugadores, se decidió suspender todo. Creo que el caso de Real Madrid, cuando un jugador de baloncesto enfermó y el equipo de fútbol entró en cuarentena, lo aceleró todo".

El cancerbero cree que la Eurocopa debe ser suspendida por el bien todos y tiene curiosidad por ver que decisión toma la UEFA al respecto: "Tengo curiosidad por ver hacia dónde va eso. La UEFA lo decidirá este martes y creo que posponer el torneo es la única decisión correcta. Son muchos viajes para jugadores y aficionados y creo que eso jugará un papel importante a la hora de aplazar el campeonato. Ahora es necesario resolver esta situación tan extremadamente grave en el Mundo y el deporte o el fútbol tienen que quedar en un segundo o tercer plano".

Vaclik admite que su vida no ha cambiado mucho, excepto los entrenamientos, "porque normalmente estamos en casa. Mi esposa ya no está embarazada, así que no estamos preocupados aunque estas situaciones siempre inquietan por la familia. Intentamos tener el menor contacto con el mundo exterior y solemos pasar el tiempo libre en el jardín. Si necesitamos algo, lo tenemos justo al otro lado de la carretera. Pero está siendo más duro para los chicos que son de otros sitios, porque el club les ha prohibido viajar, por lo que tienen que quedarse aquí".