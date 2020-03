El antes y el después de la vuelta de Monchi al Sevilla FC

Ayer, 17 de marzo, se cumplía un año del regreso de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, al Sevilla Fútbol Club. El gaditano volvía dos años después de marcharse a Roma y ha admitido que todo "ha sido muy rápido pero intenso". "Pienso que muchas cosas que tenía en la mente en aquella rueda de prensa en mi vuelta se han cumplido y sobre todo, se han ido dando como tenía en la cabeza, el club ha experimentado un crecimiento muy grande en los dos años que estuve en Roma, más lo que hemos hecho este año, y con la ilusión de que en el futuro podamos seguir creciendo y situar al club en la vanguardia del fútbol europeo".

De hecho, Monchi quiso recordar tan señalado día con un tuit: "Gracias de corazón, pero no es un año... es una vida, la que os debo, la mía y la de mi gente". Un mensaje que el de San Fernando ha querido explicar: "Era la manera de agradecer lo que el club me ha dado, celebramos un año de mi vuelta pero llevo toda la vida en este club, llegué en 1988 y toda mi vida a nivel personal tiene vinculación continua con el club, todo lo que soy se lo debo al club y era lo que quería transmitir a mis amigos, a mi gente, a mi familia, que han vivido toda esta transformación mía desde que fui jugador del Sevilla Atlético hasta director deportivo en el apoyo diario y en salir adelante".

En cuanto a los motivos que le llevaron a decantarse por regresar al Sevilla hace apenas un año, el gaditano ha explicado: "Vi un Sevilla que tenía claro por dónde podía ir el crecimiento del club, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Yo me subí a ese carro y estamos en esa línea".

Y es que hay diferencias entre el Monchi que se fue al que regreso dos años después: "No es que haya cambiado un 100%, he limado defectos, he intentado ser más maduro, más frío pero no es fácil. La experiencia te da un poso y eso se nota. Cuando uno dirige un equipo de fútbol tiene que darse cuenta que cualquier movimiebto que haga tiene repercursión. He intentado ser lo más frío para transmitir alegría, tranquilidad y sobre todo de la mejor manera posible".

Por último, Monchi ha confesado que no logra dejar los sentimientos a un lado, aunque no se rinde: "Lo intento pero no lo consigo, intento que ese sentimiento aflore lo menos posible. Mi manera de entender el fútbol es así, soy sentimental y llorón en mi vida, pero intento que salga lo menos posible, pero soy como soy, no lo puedo cambiar".