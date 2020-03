Monchi: "¿El fútbol? Vamos a poner por encima de todo la salud"

La pandemia mundial de coronavirus ha paralizado el mundo del futbol. Campeonatos, entrenamientos, partidos y hasta cualquier movimiento en lo que a fichajes se refiere, aunque no por ello el trabajo de un director deportivo como Monchi se ve interrumpido. "Está todo muy parado, uno recibe mensajes de agentes pero son de preocupación y de ánimo. Todos asumimos que hay una prioridad y estamos esperando que todo mejore", reconoce Monchi en una entrevista a los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club.

Tanto el de San Fernando como cualquier aficionado al fútbol vive a la espera de que pasen los día para conocer qué rumbo va a tomar el tramo final de la temporada, porque parar, como se ha visto, "era el final más lógico". "Ha reinado la cordura en Europa y en el mundo. Se han jugado este pasado fin de semana algunas ligas pero ya el 100% de los campeonatos van a estar parados. Ahora prima la salud por encima de cualquier interés privado, reinó la cordura y se hizo lo que era lógico", ha aseverado.

En cuanto a los diferentes escenarios que se manejan para retomar la competición, el de San Fernano ha querido ser cauto y dejarlo en manos de los que saben. "Hay muchas preguntas sin respuesta porque no sabemos cuándo se va a acabar esto. Confío en FIFA, UEFA, RFEF y LaLiga, que tienen un gabinete de crisis trabajando en ello. Manejan todos los parámetros de economía, afición, salud... Dejemos trabajar a los profesionales que conocen toda la información", ha admitido.

Aunque eso sí, confia en que todo pueda acabar antes del 30 de junio si es posible, pues es cuando acaban contrato muchos futbolistas. "A día de hoy todos queremos que termine antes del 30 de junio. Si no se acaba ahí todos buscarían una solución para encontrar una normativa qu regule esa nueva situación. Especular ahora es demasiado pronto, imagino que serían nuevas reglas para una nueva situación.

Sobre cómo llevan los jugadores toda esta situación, así como el contacto con ellos y su trabajo diario, Monchi ha explicado: "Hay un contacto mío con algunos de ellos y de todos con el cuerpo técnico y el míster. No es fácil mantener una preparación para algo que todavía no sabemos cuándo va a ser, intentamos hacernos la idea que es como el parón de verano y que hay que volver de la mejor forma posible. El desconocimiento del momento de la vuelta es un matiz que nos condiciona a todos, pero hay muy buenos profesionales y vamos a llevarlo de la mejor manera posible".

De hecho, Monchi aún recuerda la charla que tuvo que darle a todos los equipos del club cuando se decidió que debían parar y continuar en sus respectivos domicilios: "No fue fácil porque no tenía nada que ver con mi trabajo. Esa charla tuvo que aparecer otro Monchi, transmití lo que dicen todos, que no eran vacaciones, que nos íbamos a casa pero que había que tener rigor en el comportamiento individual. Estamos acostumbrados a la disciplina y sabía que el mensaje iba a ser captado, estamos teniendo contacto y conocimiento diario de lo que hacen los jugadores de cantera como los profesionales para así poder actuar si hay alguna anomalía y sobre todo para la reentrada cuando todo vuelva a la normalidad".

Así vive Monchi la situación: "Estamos como la mayoría, confinados en casa con mi mujer y mi hija, trabajando todo lo que se puede y más porque hay más tiempo para estar delante del ordenador y en pleno contacto con el presidente, vicepresidente, con el director general, con Jesús Arroyo, con el míster, con la gente de cantera, del primer equipo, con todos... Lo del día a dia pero desde casa, este es mi despacho. Estamos intentando llevarlo de la mejor manera posible y predicar con el ejemplo, la salud de la población es el bien común para que todo esto pase lo antes posible. Parte de mi familia está en San Fernando, no puedo ver a mi madre y a mis amigos, mi hijo no está con nosotros y no puedo verlo, pero esto tiene que hacerlo todo el mundo, es una situación especial, de riesgo, y tenemos que renunciar a muchas situaciones e intentar darle normalidad. No quiero que pare nada en nuestro trabajo para no perder el tiempo. En mi departamento estamos funcionando con la normalidad que se puede".

La salud por encima de todo: "Tenemos que dejar trabajar a los profesionales. Hay gente que está muriendo y el fútbol es una isla, que nos toca cercana, pero hay que dejar trabajar a FIFA, UEFA, RFEF, LaLiga, que son los que manejan toda a información. Sé de buena tinta que están trabajando con distintos escenarios. El fútbol solo es una parte dentro de este puzle que hay que cuadrar, vamos a poner por encima de todo la salud".