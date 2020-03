La valentía de Lopetegui que ha pasado desapercibida.

Julen Lopetegui vive entre pitos y elogios desde que aterrizó en junio del año pasado en la ciudad de Sevilla. Con el contador a cero, ya tuvo Monchi que defender la figura del entrenador vasco y según ha ido pasando el tiempo la situación no ha cambiado. Los que le echaron la cruz a Lopetegui por sus vivencias en la selección y el Real Madrid, no se la han levantado, y los resultadistas que ven como el Sevilla marcha tercero en la clasificación no cesan en su elogio.

En el término medio de estos dos bandos se encuentra el aficionado al que le gustan muchas cosas de Lopetegui, pero que también le disgustan otras. La más sonada, sin dudas, es la de ser valiente. El sevillismo quiere que Lopetegui sea más valiente, que ataque más y que no controle tanto los partidos. Estas tres peticiones puedes oírlas si te das una vuelta por Nervión después de un partido del Sevilla.

Pero con los datos en la mano, hay que decir que, la valentía de Julen Lopetegui está pasando completamente despercibida. Le gusta mucho controlar los encuentros, en eso estamos de acuerdo, lo que no quita que "su" Sevilla sea el equipo que ha marcado en más partidos diferentes de esta Liga Santander (25). Ningún equipo del campeonato ha visto puerta en tantos encuentros como el Sevilla de Lopetegui.

El Sevilla sólo se quedó sin ver puerta frente al Madrid en casa, donde es cierto que apenas creó ocasiones, y en el Camp Nou cuando encajó un 4-0, pero bien pudo terminar el encuentro con más goles en el casillero sevillista. Algún mérito habrá que darle de estas cifras a Julen Lopetegui, ya que ni los dos colosos españoles han sido capaz de batir las redes rivales en tantos partidos.

Puede que el Sevilla este falto de gol, como dicen unos, o que ataque mal, como dicen otros, pero los números dictan lo que hay. Lopetegui consigue que el equipo marque a, prácticamente, todos los rivales LaLiga y siendo valiente, al menos, en las primeras partes de los partidos, donde suele irse al descanso con resultado favorable.

La valentía de Lopetegui puede que no sea la que desea el sevillismo ya que a veces confundimos este término con el de frenesí, aunque tenerla, la tiene. Y si no, comparen con otros equipos "más valientes".