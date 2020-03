Así trabaja Monchi en el Sevilla 20/21

Ironías de la pandemia del coronavirus que azota actualmente a Europa, y por tanto también a su fútbol, los clubes y sus direcciones deportivas tienen que comenzar a planificar ya la próxima temporada, a pesar de que todavía no está nada claro cómo ni cuándo va a acabar la actual campaña, paralizada en la mayoría de ligas desde el pasado fin de semana.

El balón no corre sobre el terreno de juego, pero el fútbol no para en los despachos. O más bien, en los hogares de sus responsables. Pues ellos, al igual que el resto de españoles, también están confinados. Y buena prueba de ello es la dirección deportiva del Sevilla FC, con Monchi a la cabeza. Un departamento que ha tenido que adaptarse a las nuevas medidas adoptadas por el Estado de Alarma con el único objetivo de que el Sevilla FC, y su plantilla para la 20/21, no se resienta.

Y así lo está haciendo, habiendo sabido adaptar el de San Fernando su departamento al teletrabajo y a una gestión a distancia de los recursos que disponen, algo que está siendo mucho más llevadero gracias a las nuevas tecnologías. Tampoco está siendo demasiado diferente su día a día para Monchi, habituado a estar pegado al móvil; especialmente en fechas de planificación o estando abierto el mercado. Ahora, eso sí, las llamadas son aún más constantes, al igual que los correos electrónicos y las videoconferencias, las cuales se han potenciado.

Así lo explicaba el propio director deportivo ayer, en los medios del club: "Estamos como la mayoría, confinados en casa con mi mujer y mi hija, trabajando todo lo que se puede y más porque hay más tiempo para estar delante del ordenador y en pleno contacto con el presidente, vicepresidente, con el director general, con Jesús Arroyo, con el míster, con la gente de cantera, del primer equipo, con todos... Lo del día a día, pero desde casa; este es mi despacho", argumenta Monchi, quien está intentando "llevarlo de la mejor manera posible" y "predicar con el ejemplo", pues "la salud de la población" es lo primero: "No quiero que pare nada en nuestro trabajo para no perder el tiempo. En mi departamento estamos funcionando con la normalidad que se puede".





El 'scouting'

Con la mayor normalidad posible, pero inevitablemente se ha visto resentido el trabajo de 'scouting' de un Sevilla FC que acostumbra a tener ojeadores en las distintas ligas de Europa. El seguimiento en directo, obviamente, ahora no es posible.

Primero porque no hay fútbol, y segundo por salud. Pero no preocupa eso a la dirección deportiva del Sevilla FC, que entiende que el trabajo de 'scouting' es fácil de trasladar al teletrabajo, tanto por su facilidad a la hora de la organización como por la cantidad de herramientas de la que clubes como el Sevilla FC disponen hoy día. El visionado de vídeos, por tanto, ha cobrado aún más relevancia en estas fechas. "Tenemos que dejar trabajar a los profesionales. Hay gente que está muriendo y el fútbol es una isla, que nos toca cercana", sentencia Monchi.