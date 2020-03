Así guía el psicólogo del Sevilla a los jugadores para derrotar al coronavirus

El coordinador del Área de Psicología del Sevilla FC, Juan Manuel Gamito, afirmó este jueves que traslada a los jugadores del club que la crisis del coronavirus es como afrontar "un partido" en el que tienen enfrente a "un rival y una estrategia pensada" y que con esas premisas van a "ganar".

"No sabemos cómo juega el rival, lo estamos conociendo y vamos a ganarles. Ahora hay que ser inteligentes. Mientras tanto, vamos adaptando medidas de higiene, psicológicas, etc. Nosotros no nos rendimos nunca, lo vamos a sacar, estoy convencido", apuntó el psicólogo sevillista en unas declaraciones a los medios del club en las que explica cómo se les traslada a los jugadores algunas nociones para llevar lo mejor posible el periodo en el que están confinados.

Gamito relató que "hay que organizarse el día a día de manera flexible y tener claro" lo que hacer en un "un periodo de incertidumbre que va a tener un fin".

"Nuestros jugadores tienen la particularidad de que están habituados a tener planificación externa. Saben qué tienen que comer, qué trabajo físico, técnico-táctico tienen que hacer. Ahora se encuentran con esta situación de confinamiento pero con tiempo para organizar de manera autónoma. Esto puede generar inseguridad, desánimo, etc. Hay que organizarse de manera flexible y tener claro en el día a día qué queremos hacer", argumentó.

El psicólogo del Sevilla también se refirió a cómo tratar las noticias sobre esta pandemia y comentó que "la información debe ir en la justa medida y llegar con filtros a según qué sectores. En los niños, por ejemplo, todo debe ir adaptado para asimilarlo".

"Convertimos esto en un tema continuo y la cabeza debe ocuparse en otras cuestiones, porque al hablar siempre de algo que no nos gusta la mente va a responder en función de ésto. Hay que reservar un espacio de tiempo para informarnos, un único momento. Al día siguiente, volveremos a retomarlo. Hay que normalizar el día a día en la medida de lo posible, solo así se nos hará más corto", comentó.

Gamito resaltó que esta sociedad siempre se ha quejado de que no tenía "tiempo" y que ahora "hay que darle una utilidad" al que se tiene, y que ello va "a servir de ejemplo" para el futuro.