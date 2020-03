Jordán lo tiene claro: "Yo quiero jugar con mi afición"

Es la pregunta del millón y que nadie puede contestar a día de hoy a ciencia cierta. ¿Cuándo volverá a haber fútbol? Si la RFEF, ni LaLiga, ni la FIFA ni la UEFA pueden dar una respuesta definitiva, aunque sí que manejan ciertos fechas en función de la rapidez con que esta pandemia de coronavirus vaya perdiendo fuerza en las próximas semanas.

Tampoco los propios jugadores saben cuándo podrán volver no ya jugar un partido si no tan siquiera entrenar con sus compañeros. Sea como fuere los estamentosdel fútbol se han comprometido a acabar las competiciones, pero no se sabe cuándo, cómo y hasta qué fecha.

Todo apunta a que las restricciones irán levántandose lenta y gradualmente. Y en la entrevista de ED a Joan Jordán, era de obligado cumplimiento preguntarle sobre sus sensaaciones. Si le dieran a elegir a sevillista, ¿preferiría acabar aunque sea a puerta cerrada o cree que para jugar sin público, mejor no hacerlo?

"Es difícil de responder, pero voy a dar mi opinión. Lo más injusto de todo sería que nos tiren por la borda cerca de nueve meses de trabajo. En este tiempo, me perdí el nacimiento de mi hija. Y momentos como ese ya no van a volver ni por todo el dinero del mundo. No lo digo ya como futbolista, vale para cualquier trabajador. Lo digo como persona. Entonces, me parecería muy injusto que se diese por nula esta temporada", asegura el centrocampista nervionense.

Sin embargo, Jordán sabe que finalmente tendrá que acatar la decisión que tomen las máximas autoridades del fútbol: "Dicho esto, somos profesionales. Tendrán que tomar decisiones los que las tienen que tomar y no sé cuál va a ser la situación; pero no me gusta jugar a puerta cerrada. Yo quiero jugar con mi afición. Ante la Roma, no entendía jugar sin la gente. Pero si me dices, si no hay gente no se juega, me matas. Hay que adaptarse a todo como profesionales como somos. Años atrás, todos hemos jugado con 100 personas en el campo. He jugado en Segunda B, en Segunda, en juveniles... casi sin gente en las gradas".