Diego Carlos: "Sueño con ir a la selección"

El Sevilla FC sigue promoviendo por sus redes sociales gran cantidad de contenido para que todos los aficionados del equipo hispalense pasen una cuarentena más amena. En esta ocasión hemos visto como Sergi Gómez hacía de improvisado periodista para entrevistar a Diego Carlos. Ambos centrales están confinados en sus casas como el resto de la sociedad, asi que el Sevilla se ha propuesto que los dos jugadores hicieran una entrevista para entretener al sevillismo.

Sergi comenzó preguntando por las rutinas diarias al brasileño: "Hacemos lo que nos manda el nutricionista Felipe y los preparadores físicos. Hay que seguir a los profesionales, porque si no, será luego difícil volver. Sabemos la responsabilidad que tenemos y hay que seguir todo al pie de la letra para volver bien y más fuertes. Entrenar en casa es muy diferente, así que hay que seguir todas las normas. Cada mañana me peso para ver si el peso está adecuado, en los baremos que pide Felipe. Cada día hago el entrenamiento que nos marcan los preparadores, buscando ese objetivo importante que tenemos. Mi hijo entrena conmigo y me gusta, porque tiene más energía que yo"

Luego, Diego Carlos fue cuestionado sobre lo que más le gustaría hacer si pudiera salir a la calle. El central admitió, "Lo que más me gustaría es poder ir a mi trabajo y entrenar con mis compañeros, porque pasamos mucho tiempo juntos". Eso sí, ahora más que nunca toca ser responsables: "Contra el virus tenemos que estar todos juntos. Quedarse en casa es el arma que tenemos y es muy importante".

Respecto a su adaptación al equipo, Diego Carlos cuenta: "No era consciente. Soy una persona a la que le gusta ir al límite en su trabajo y ganar siempre. Nunca pienso en negativo. Lo que no salga bien, lo sigo intentando hasta que lo consiga. Estoy muy agradecido por todo lo que estoy consiguiendo aquí".

En este directo de Instagram también hubo tiempo para confesiones. El brasileño contó que su sueño sería ir a la selección brasileña. "Es un sueño que tengo y quiero conseguirlo. Sé que tengo que ir paso a paso para abrir esa puerta y pensar en el ahora y en mi club. Si lo hago bien, tendré una oportunidad, seguro".

Por úlitmo, Sergi Gómez le preguntó por el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán y Diego Carlos no dudó ni un segundo en responder: "Recuerdo el primer partido que jugué en nuestro estadio. Cuando todos están con nosotros es una locura, miras para todos los lados y te das cuenta de que es un espectáculo y hay que hacerlo muy bien".