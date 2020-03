Lopetegui: "Cada vez tengo más dudas de que se pueda volver a jugar"

Además de repasar la situación actual por la que está atravesando España por la pandemia del coronavirus, Julen Lopetegui desveló cómo es su día a día desde casa. "Hablamos a diario con la plantilla para ayudarle, ellos también viven con preocupación lo que está sucediendo", reconoce el vasco, por lo que su trabajo con los jugadores no solo se centra en lo físico, sino también en lo psicológico. "Estamos ocupados, no nos podemos olvidar de la responsabilidad que tenemos dentro de las dificultades. Tratamos de tener contacto diario con plataformas, cada uno tiene unos recursos diferentes, trabajamos lo físico y lo emocional. Es bueno que la mente se evada un poco también de todo esto", añade.

"Mi cuerpo técnico y yo nos hemos repartido unos partidos para visualizar acciones individuales de los jugadores, cosas a mejorar y a reforzar. Cada partido que vez de nuevo, ves nuevos matices, lo puedes ver 10 veces y te das cuenta de nuevos detalles. Somos un equipos con recursos y matices, intentamos ser más ricos en soluciones y creo que lo estábamos consiguiendo. Al margen de todo el trabajo diario físico que tienen que hacer, el control del peso que es importante, tener la mente evadida también. Tener las herramientas para hacer todo ese proceso más digerible", explica Lopetegui, que sabe que hay jugadores que lo están pasando peor que otros: "Nos preocupa especialmente algún jugador que esté solo y no tiene a la familia aquí, pero están siendo fuertes mentalmente. Algunos son chavales, esto pondrá a a prueba su fortaleza mental, no voy a dar nombres pero saldremos más fuertes de esto. Hay que evadir un poco la cabeza, por encima de todos somos padres, hijos o nietos".

Y es que Lopetegui no tiene tan claro que se pueda volver a jugar esta temporada. "Es un tema complejo. No sé en base a qué se habla de fechas... Se espera un escenario duro para como hablar de fútbol. Luego se habla también que si se juegue a puerta cerrada y eso no tiene sentido. Cuando todos puedan disfrutar de fútbol que se juegue, que no, pues se espera, y si no da tiempo a jugarse, pues no pasa nada. El fúbol es algo secundario", manifiesta el técnico sevillista, que no es ajeno tampoco a las posibles consecuencias económicas para los clubes: "Cada vez tengo más dudas de que se pueda volver a la competición. No lo sé, pero me extraña escuchar plazos, entiendo las consecuencias pero se me hace extraño. Nosotros también tenemos que ser generosos con nuestros clubes, hablo por mí, a partir de ahí, tiene que priorizar la salud. Se hablar de jugar a puerta cerrada y no lo entiendo muy bien, el fútbol se juega para la aficiones, sin gente no tiene sentido, y si se juega sin gente es porque existe riesgo, y entonces no se debe jugar. No sé que pasará, pero se han jugado tres cuartas partes del campeonato, creo que es más justo decidir por tres cuartas partes que como si no se hubiera jugado, pero insisto, esto es secundario ahora mismo".

Porque además, el preparador nervionense cree que hablar de mini pretemporada ahora es cuando menos arriesgado: "Se dice que con dos semanas de preteporada es suficiente, pero la vuelta tras este proceso es mucho más difícil que en pretemporada, en verano los jugadores están frescos, ahora cuando se habla de 15 días me parece una irresponsabilidad. Trato de gestionar todo ese proceso, interactuar con los jugadores, ver partidos y cosas a reforzar, intentando activar la cabeza para que la vuelta sea lo mejor posible. Es algo nuevo para todos pero cuando se habla de dos semanas se muestra un gran desconociento de lo que está sucediendo y cómo afecta a los jugadores".

Jugar 11 partidos en apenas mes y medio incluso podría aumentar el riesgo de lesión para unos futbolistas que acumularían semanas sin competir. "Hay una cuestión que se obviaba y es importante. Todos los clubes tienen una estrategia de preparación en verano, pero toda esa preparación ya se ha perdido. Eso cambia totalmente, es un escenario nuevo, cambia muchas cuestiones. El factor emocional y el tiempo de preparación influye, es un escenario que no se ajusta a la igualdad y a la justicia. No sé qué escenario se va a dar, creo que va a ir para largo, no sé si terminar una y empezar otra o que afecte a dos temporadas".

Sea como fuere, Lopetegui presume de una plantilla unida en los buenos momentos, pero sobre todo, en los malos. "Esto no es nuevo, siempre he dicho que es la plantilla más comprometida que he entrenado, es un vestuario maravilloso con un compromiso grandísimo. Siempre se lo he dicho a ellos, siempre he estado orgulloso de ellos, sobre todo en lo momentos menos buenos. Siempre me han demostrado compromiso y ambición, y ahí hemos estado toda la temporada. Competir te obliga a superar momentos malos, no un momento tan duro como el de ahora, pero hay que adaptarse de la mejor manera, abiertos a cualquier inciativa para mejorar"

Por último, Lopetegui hizo balance de los ocho meses que lleva al frente del Sevilla: "Es un club tremendamente ambicioso, todos transmiten entusiasmo y profesionalismo. Una afición pasional que ha ganado mucho y eso hace que el nivel de exigencia lo sintamos todos, es algo que buscaba. Una plantilla de diferentes edades, y hemos tratado, con compromiso, ilusión y ambición, es lo que uno respira en la ciudad deportiva, es lo que tratamos de transmitir a los jugadores aparte de los matices futbolísticos. Estoy encantado con lo que me he encontrado en este club. La ciudad y su gente es alegría, solidaridad y generosidad. Mi familia y yo nos hemos incorporado a la sociedad sevillana de una manera fantástica".