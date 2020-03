La Roma se prepara para acabar ya la temporada

Italia es, junto a España, uno de los países europeos más castigados por el coronavirus. Los contagios superan los 60.000, con más de 4.500 muerte, una situación crítica que mantiene paralizada al país, donde el mundo del fútbol no es ajeno a esta pandemia.

Pese a que equipos como el Nápoles, la Lazio y el Cagliari han confirmado que retomarán los entrenamientos esta semana, el sindicato de jugadores italianos ha criticado duramente esta decisión, alegando que podría ser peligroso. El Ministro de Deportes de país espera que la Serie A se pueda retomar a partir del próximo 3 de mayo, pero cada vez son más las voces que dudan que esto pueda suceder, entre ellos, varios jugadores de la Roma, rival del Sevilla en la Europa League.

Según una información que recoge este lunes la edición impresa del 'Corriere dello Sport', los jugadores 'giallorrosi' tienen miedo y están dispuestos a renunciar a la reanudación de la competición. En el vestuario se ha empezado a extender la creencia de que no se va a jugar más en lo que queda de temporada, por lo que darían por concluida su participación tanto en la liga como en la Europa League, donde tendrían que vérselas con los nervionenses.

Los jugadores de la Roma defienden que está en juego su salud, aunque no esconden que su deseo es volver a jugar, están convencidos de que lo ideal es parar y esperar a que la pandemia remita.

Jugadores como Kluivert, ven "difícil comenzar de nuevo con el campeonato". Otros como Juan Jesus, Kolarov o Pastore ya no debaten cuándo se va a reanudar la competición, sino si lo hará. "No sabemos cuándo terminará todo esto. Esto es una guerra invisible, estamos en cuarentena. Todos estamos un poco preocupados, es difícil estar siempre dentro de la casa. Sin embargo, es un sacrificio que se debe hacer. Gracias a Dios, tengo una bonita casa para vivir. Imagina quién no... Es muy difícil continuar el campeonato, la vida de las personas está en juego. Los que pueden quedarse en casa el mayor tiempo posible deben quedarse allí", ha declarado el defensa brasileño en medios de su país.

Sea como fuere, en Italia aún no se ha tomado una decisión, pero de hacerlo, podría servir de patrón para el resto de países. En España, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, parece convencido a terminar el campeonato, aunque de momento, la cuarentena se mantendrá en el país hasta el próximo 11 abril.