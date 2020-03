En el Sevilla ven complicada la 'Operación Rakitic'.

Desde hace unos días, se viene hablando de la posible vuelta de Ivan Rakitic a la que fue su casa, Sevilla. El jugador croata estaría encantado de volver a vestir la camiseta blanquirroja y es que como ha dicho en varias ocasiones: "Si alguna vez repito con una camiseta será con la del Sevilla FC".

En el Sevilla no creen poder acometer el fichaje del mediocentro croata. Rakitic tiene contrato hasta 2021 y una claúsula de 125 millones de euros, además posee una ficha muy elevada para el nivel del Sevilla. De entrada, luchar por un fichaje así es impensable en las oficinas del club, pero si no fuera así y el Sevilla no tuviera competencia, seguiría el escollo de los altos costes que supone contratar a Ivan Rakitic.

Según fuentes consultadas por el diario catalán Mundo Deportivo, el Sevilla no ve posible la operación Rakitic ya que no puede asumir el pago de un traspaso alto más la ficha de un contrato elevado, por mucho que el jugador croata se muestre dispuesto a bajarse el sueldo que está cobrando en la actualidad con el FC Barcelona. No, al menos, si hay que competir con otros clubes interesados como la Juventus o el Inter de Milán.

Rakitic tiene 32 años y un precio de mercado de unos 25 millones, aunque el Barça considera que podría traspasarle por 35. Eso más un nuevo contrato que como mínimo sería de tres temporadas, y más un alto salario que rondaría entre los cuatro y cinco millones netos por temporada. Los sueldos en el Barça están alejados de los que se cobran en el Sevilla. En Nervión lo ven muy complicado.

La operación podría desequilibrarla el propio Rakitic, al que le deben un favor desde el club por lo vivido el verano pasado, negándose a recalar en otro equipo que no fuera 'su' Sevilla. Así ayudaría a que la operación tuviera menos variables costosas para el equipo andaluz y allanaría el camino de vuelta a casa.

Hace unos meses, Monchi comentó en Canal Sur que actualmente ve muy lejos a Rakitic del Sevilla. El croata se ha convertido en uno de los futbolistas con más caché de Europa y eso el Sevilla no puede pagarlo. "No sé dentro de unos años pero hoy es muy difícil. Tiene contrato con el Barcelona y está en el Barcelona. No ha perdido su cariño por el club pero hoy es algo implanteable".