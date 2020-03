Lo que le espera al Sevilla después del COVID-19

El Estado de Alarma implantado en nuestro país ha generado una incertidumbre que afecta a todos por igual y mantiene paralizado a un alto porcentaje de la sociedad, que espera para volver a la normalidad. El mundo del fútbol no es ajeno a esto, aunque en la medida de las posibilidades de cada uno, intentan mantener una hoja de ruta, trabajar sobre posibles escenarios e ir planificando de cara a la próxima temporada, aunque en cualquier caso las decisiones pueden variar en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.

En el caso del Sevilla, tercer clasificado de LaLiga, llegaba a este parón con los deberes hechos, dentro de su objetivo, que es clasificarse para la Champions la próxima temporada, pero con muchas incógnitas en el aire sobre todo en cuanto al futuro de algunos de sus jugadores. ESTADIO repasa línea por línea la situación de cada jugador y lo que se jugaría de aquí a final de temporada, en el caso de que ésta se retomase finalmente.





Portería

Las molestias en la rodilla de Vaclik hicieron saltar todas las alarmas. Bono -cedido por el Girona- no ha respondido a las expectativas y el Sevilla buscará para la próxima temporada un portero de garantías que compita con el checo. Mientras tanto, y si se reanuda la competición, en el Sevilla rezarán para que el titular no vuelva a acusar sus molestias.





Defensa

La salida de Carriço dejó el centro de la defensa coja, con Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez. Lopetegui no tendrá más remedio que tirar con eso hasta que finalice la temporada y será ésta una de las zonas en las que tendrá que trabajar ampliamente Monchi con vistas a una presumible participación en la Champions el próximo curso. En los laterales, sólo Navas parece tener garantizado su sitio en el equipo. El palaciego termina contrato el próximo año, pero por rendimiento y por lo que representa está llamado a ampliar su vinculación con el Sevilla, algo que a buen seguro Monchi tiene ya apuntado en su agenda. Reguilón regresará al Madrid y parece complicado que Escudero acepte una temporada más un rol tan secundario en el equipo. Con un año más de contrato, este verano parece la fecha idónea para buscar una salida. Propuestas no le faltan.





Centro del campo

Fernando, Gudelj, Jon Jordán y Óliver tienen su sitio asegurado, en principio en el Sevilla del futuro, pero el centro del campo va a sufrir una importante baja con la marcha confirmada de Banega. Entre los retos de Lopetegui está intentar sacar el mayor rendimiento posible al argentino en las jornadas que queden por disputar, porque después Monchi tendrá la difícil tarea de encontrar un sustituto. Complicada es también la situación del Mudo, con contrato hasta 2021. Se enfrenta a su último año de contrato y con él al final de cada curso siempre queda la sensación de que no termina de explotar al cien por cien todas sus cualidades. Este verano sería la última oportunidad para intentar sacar algo por él. No seguirá Nolito, por el que no se ha movido ni un sólo dedo para renovar hasta el momento ni parece que ya se vaya a hacer. Con Ocampos, salvo que haya alguna oferta fuera de mercado, que no se descarta, se seguirá contando. Entretanto, la otra gran papeleta de Monchi puede ser Rony Lopes. Se puede considerar su mayor fracaso esta temporada y será difícil recuperar parte de los 23 millones que pagó en verano por él. Pero tratándose de Monchi, nada es imposible.





Delantera

Es la línea que posiblemente menos cambios podría sufrir. Suso está cedido hasta junio de 2021 y tanto En-Nesyri como De Jong tienen su sitio reservado, aunque se espera una mayor contribución de ambos, acorde a la inversión que se hizo en cada uno de ellos. Munir es el que parece que tiene abiertas las puertas de par en par.