Vaclik: "Mi parada favorita esta temporada ha sido en el derbi"

Aprovechando el largo parón en la competición provocado por la pandamia de Covid-19, el Sevilla Fútbol Club, a través de sus medios de comunicación oficiales, está llevando a cabo una serie de iniciativas para que sus futbolistas puedan estar en contacto con la afición.

Así, ya se ha podido ver a través de Instagram cómo es el día a día de jugadores como Óliver Torres o Luuk de Jong, y ahora le ha tocado el turno al guardameta checo Tomas Vaclik. El cancerbero sevillista ha respondido una serie de preguntas que le han realizado aficionados nervionenses desde esta misma red social, confesando algunos de sus secretos.

Como por ejemplo, su parada favorito esta temporada con el Sevilla, algo que el de Ostrava ha tenido muy claro. "Una parada que hice en el derbi, en la segunda parte, fue una parada muy importante para nosotros", recordaba Vaclik, que seguramente se tratara de aquella gran intervención ante el remate a bocajarro de Álex Moreno ya con el marcado que privó del empate al Betis.

En cuanto a sus ídolos en la portería, el meta sevillista no pudo decidirse por uno solo y destacó a tres. "Peter Cech, Buffon y Casillas. De ahora los que más me gustan son Ter Stegen, Oblak y De Gea", afirmó el checo. Además, Vaclik reconoció que no tienes muchas manías salvo entrar "siempre al campo con el pie derecho y luego tocar los tres palos de la portería".

No tuvo dudas el portero nervionense en señalar tampoco a los más graciosos del vestuario: "Nolito, Reguilón y Óliver Torres". También definió lo que significa la afición para el vestuario. "Son los mejores, siempre sentimos su apoyo y son muy importantes para nosotros", contestó.

Sobre su alimentación en el día a día y en los días de partido, Vaclik desveló que la pasta es su plato favorito. "Todo tipo de pasta, también la pizza y, por supuesto, el jamón. Suelo desayunar leche con granola, yogur, pan con jamón, fruta, y los días de partido normalmente desayuno huevos"

Con respecto al tipo de música que suele escuchar, el checo dijo que su cantante favorito es "el eslovaco Majk Spirit", aunque también le gustan Nicky Jam y Maluma. "El día de partido me gusta escuchar música que tenga ritmo, música dance, también DJ Tiësto o Akon", añadió.

Por último, Vaclik envió algunos consejos para todo aquel que quiera ser portero: "Siempre trabajar duro, siempre confiar en ti mismo y siempre estar concentrado".