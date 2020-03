Zarzana muestra su lado más solidario

Muchas son las familias que están sufriendo la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. El parón en muchas industrias provoca que muchos ciudadanos pierdan su trabajo y como consecuencia, su economía se vea en peligro.

Pero en este tipo de situaciones, siempre aparecen héroes que ponen de su parte para ayudar en lo que haga falta. En esta ocasión ha sido el canterano del Sevilla FC, Antonio Zarzana, que a través de una historia en su cuenta de Instagram, ha mostrado su cara más solidaria ofreciendo ayuda a quién lo necesite.

"Si alguien no está trabajando, no está recibiendo ayuda del Gobierno y en algún momento se le acaba la comida ¡por favor! Escuchen bien, ¡por favor! No os acostéis sin comer, escribidme sin miedo que de lo poco o mucho que tenga podré ayudar al que lo necesite. Solo tenéis que escribidme por mensaje privado. Aunque sea agua o pan", rezaba la primera parte del mensaje.

El comunicado lo concluyó con una instrucción que recibió en su infancia: "De pequeño me enseñaron que donde come uno, comen dos y hasta tres. Es hora de dar al que lo necesite. Contad conmigo", finalizó.

El natural de Jerez de la Frontera, al igual que todos los españoles, se encuentra confinado en su hogar donde realiza sus respectivas labores de mantenimiento deportivo impuestas por el Sevilla FC.

Zarzana es uno de esos canteranos en los que se tienen las miras puestas. Con 16 años debutó en Segunda División con el Sevilla Atlético de la mano de Tevenet, es internacional con las categorías inferiores de la selección española, desempeña sus funciones en el Juvenil A hispalense y Real Madrid o Liverpool han mostrado su interés en él.