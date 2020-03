Lopetegui y una rebaja salarial: "Si los clubes no van a cobrar igual, lo entiendo perfectamente"

Julen Lopetegui está viviendo, como cualquier español, muy de cerca todos los acontecimientos provocados por la pandemia de Covid-19. El entrenador del Sevilla Fútbol Club ya dejó clara su postura hace unos días en lo que al fútbol atañe.

Además de no ver clara la posibilidad de volver a jugar esta temporada, el vasco también admitió que deberían ser generosos con el club que les paga, en este caso el Sevilla F.C., si se diera la circunstancia de que la entidad propusiera a la plantilla una rebaja en los salarios mientras dure esta situación. Una postura que el míster nervionense ha vuelto a explicar en los micrófonos de La Sexta. "Si no se puede jugar y los clubes no van a cobrar lo que está estipulado yo entiendo perfectamente que se tendría que aceptar. Lo demás sería ponerse de perfil. Y no creo que sea el momento de ponerse de perfil", zanjó el de Asteasu.

De hecho, Lopetegui volvió a mostrarse escéptico cuando se le preguntó por una posible fecha para volver a la competición."Es el momento de ser responsables y de priorizar las cosas. El fútbol está en un momento absolutamente secundario, lo primero es la salud y hasta que la salud no esté garantizada al 100% para todos no se puede pensar en este tipo de situaciones", aclaró.

Por último, el preparador sevillista reincidió en su opinión de no jugar a puerta cerrada en caso de recuperar la competición, pues "el fútbol es para jugarlo con gente", y si no se juega con las gradas llenas es "porque hay algun riesgo" todavía.