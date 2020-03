¿Un delantero de 40 kilos para el Sevilla?

El coronavirus no ha podido del todo con el mundo del fútbol, que se ha visto obligado a frenar en seco las competiciones y su trabajo diario, estando las plantillas confinadas en sus respectivos hogares. Pese a ello, el teletrabajo se ha convertido en el mejor aliado de un balón que, por el momento, ha dejado de rodar sobre el césped, pero que se prepara para la vuelta y, lo que es igual de importante, la próxima temporada.

El Sevilla FC, como no podía ser menos, constando con una dirección deportiva puntera en Europa, es uno de esos clubes que ya planifica la 20/21, tal y como el propio Monchi ha comentado públicamente en alguna ocasión, aprovechando su confinamiento en casa para darle forma al Sevilla FC del futuro.

Y tiene trabajo el de San Fernando, desde la portería, donde se busca competencia para Vaclik después de que la idea sea la de no ejercer la opción de compra de cuatro millones de euros de la que el Sevilla FC dispone sobre Bono, hasta el ataque, donde los de Nervión también tendrán que mover fichas este verano, a pesar de que en enero ya se reforzara con el delantero marroquí Youssef En-Nesyri y con el extremo gaditano Suso. Todo ello, sin olvidarse de la zona ancha, donde Monchi y su dirección deportiva tienen la complicada tarea de encontrarle recambio a Banega, que se marcha al fútbol árabe.

En este contexto de incertidumbre agravado por la crisis del coronavirus y la paralización de las competiciones, desde Italia apuntan el nombre de un delantero. Se trata del polaco Arkadiusz Milik; un viejo anhelo de la dirección deportiva sevillista, que ya lo intentó contratar en verano de 2016, después de que rindiera a un excelente nivel con la elástica del Ajax. Sin embargo, por aquel entonces fue el Nápoles el que le acabó echando el guante, a cambio de unos 32 millones de euros que en aquellas fechas eran totalmente prohibitivos (ahora casi que también lo son) para las arcas del Sevilla FC, que intentaba hacerse con su fichaje a cambio de unos 10-15 millones de euros.

El movimiento es el siguiente: el Nápoles desea reforzar su delantera la próxima temporada, teniendo como objetivo prioritario al exsevillista Immobile (Loren es otro de los candidatos). Un fichaje, el de Immobile, que costaría al conjunto napolitano unos 65 millones que hoy por hoy no tiene y que pretende financiar con la venta de Milik, con el que pretenden recaudar 50 millones de euros.

Y ahí es donde empieza a hacer aguas el plan napolitano, pues apuntan que el principal interesado en el delantero polaco es el Sevilla FC de Lopetegui. Y es que es cierto que el Sevilla FC, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, maneja buenos informes del punta, que a sus 26 años suma 12 goles hasta la fecha en 22 partidos disputados. Del perfil del delantero que gusta al técnico sevillista, aún contaría con una futura venta, pero... El Sevilla FC nO podría acometer hoy por hoy una operación de 50 millones de euros por ningún futbolista; menos si se tiene en cuenta que las exigencias del futbolista para renovar con el Nápoles son de cinco millones de euros netos por temporada (actualmente cobre 2'5 kilos), tal y como ha tenido acceso este diario.

Con un valor de mercado de 40 millones de euros, difícilmente Milik podrá acabar recalando en Nervión este verano, teniendo en cuenta que la operación se iría en el menor de los casos a unos 25-30 millones de euros a los que, además, habría que sumar la ficha del futbolista, bastante elevada. Si a esa ecuación, además, se le suma un mercado convulso como el actual, con motivo del coronavirus...

El futbolista, por su parte, estaría encantado de recalar en Nervión. De hecho, años atrás ya reconoció que el Sevilla "es un gran club" y que le "encanta" LaLiga, además de declararse un "enamorado" de España y su tiempo. Un as en la manga que, sin embargo, no se antoja suficiente para decantar la balanza en favor del Sevilla FC si se mantienen esos términos económicos. Otro gallo cantaría, eso sí, si Milik no renovase y siguiera la próxima temporada en el Nápoles, siendo su último año de contrato.