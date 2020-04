Monchi rebaja la Torre de Babel nervionense

En su exitosa explosión de este siglo, el Sevilla FC siempre se ha caracterizado por reunir en su plantilla a un buen puñado de jugadores foráneos. Un auténtico crisol de culturas que en la actualidad acoge a futbolistas de diez nacionalidades diferentes. Pero en la mente de su 'arquitecto' siempre ha estado la idea de españolizar el vestuario, aunque hasta hora su heterogeneidad no ha sido obstáculo para construir grupos unidos y solidarios. Y Monchi, por lo que parece, comienza a reducir esa inmensa torre de Babel.

Ha habido campañas en las que incluso se cumplían por los pelos los requisitos de la UEFA de tener al menos cuatro jugadores españoles, amén de los canteranos, en las listas de sus competiciones. Eso ya no es un problema, pues actualmente hay nueve futbolistas nacionales, más el tercer meta, Javi Díaz, y los dos canteranos que salieron en enero: Pozo y Bryan Gil. Pero lo realmente significativo es ver cómo ha bajado el número de extranjeros, comunitarios o no.

En la actual plantilla hay 12 futbolistas nacidos fuera de nuestras fronteras. Y al menos dos de ellos, el marroquí Bono y el argentino Banega, ya es seguro que no continuarán. También podrían salir Rony Lopes o Mudo Vázquez. Y a buen seguro llegarán más extranjeros en verano, pues el mercado español no es sencillo ni barato y Monchi domina como pocos caladeros como el francés. Pero lo cierto es que la cifra actual de foráneos es de las más bajas en los tres últimos lustros, siendo el séptimo equipo de LaLiga en cuanto a representación no española, con siete menos que el Real Madrid, que encabeza este ranking.

El pasado curso, sin ir más lejos, el Sevilla convocó en alguno de sus partidos oficiales a 20 extranjeros, los mismos que en la 17/18, cuando fue el primero en esta particular clasificación, posición que ya ostentó de forma continuada durante cuatro campañas, entre la 07/08 y la 10/11, siempre por encima de los 18 jugadores no nacidos en nuestro país y con la 08/09 como la temporada con mayor porcentaje de forasteros, con hasta un 70,3% (19 de 27).

Y es que, para encontrar una cifra inferior a la actual hay que remontarse a los inicios de la época más gloriosa del club, la 05/06, en la que Juande Ramos dispuso de 10 extranjeros. Desde entonces, nunca ha bajado de los 13 de la 12/13, si bien es cierto que dicho registro está también por debajo del de este curso, pues en total han sido 15 los foráneos utilizados, ya que en enero salieron Carriço, Dabbur y Chicharito, con los que se igualan los 15 de la 14/15 y se superan los 14 de la 06/07 y la 11/12.

Con todo, los guarismos actuales están lejos de los de campañas como la 13/14, la de la primera Europa League de Emery, con 22 foráneos, o la 16/17, que marca el récord en este sentido con 24 extranjeros del total de 40 jugadores que formaron parte de las diferentes citaciones. El próximo mercado de fichajes dirá si la tendencia se mantiene y si Monchi, al fin, cumple su deseo.