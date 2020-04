Diego Carlos: "Si saliese del Sevilla, sería para ir a un club mucho más grande"

Al aficionado más sensible podría llegar hasta a molestarle la frase que resume esta entrevista concedida por Diego Carlos a Muchodeporte, pero se le sobreentiende al bravo zaguero brasileño, además de que está muy feliz en el Sevilla FC, "un club grande", que sólo dejaría Nervión para ir a un equipo de los denominados 'top'. De los irrechazables. De los que no hay muchos, al fin y al cabo, y de los que podrían llegar a pagar su elevada cláusula (75 millones de euros), que es de lo que se trata en este negocio ahora en peligro, por el parón provocado por el coronavirus.

- ¿Cómo llevas lo del confinamiento? ¿Te aburres mucho?

- No, estoy bien. Esto es una cosa seria. Estoy en casa, con la familia, tranquilo. No es fácil, pero hay que hacer lo máximo necesario para tener la cabeza despejada.

- ¿Cómo te organizas?

- Normalmente, hago un entrenamiento a las 10:30-10:45 horas y después me pongo con los niños, que ahora están durmiendo. Vamos a pasar muchos días en casa y es bueno que le dediquen a dormir el máximo posible, ya que el resto del año no paran.

- ¿Cómo estás de forma?

- Estoy haciendo lo mejor posible. Sigo un plan de trabajo que el Sevilla me manda cada mañana. Atravesamos una situación muy complicada, pero trabajo para estar al cien por cien cuando volvamos.

- A los jugadores corpulentos, como tú, ¿os cuesta más?

- Hago cosas distintas a las que hacía en la ciudad deportiva, desde luego, pero yo soy una persona fuerte mentalmente, porque he pasado por muchas cosas, y estoy preparado para regresar al máximo nivel.

- ¿Crees que se retomará LaLiga?

- Es difícil terminarla, aunque espero que el virus pase rápido y podamos hacerlo.

- Tienes familia en Brasil, ¿verdad?

- Sí, pero allí no hay tanto riesgo como en Europa. Mi familia está atenta a la situación que tenemos aquí, porque yo siempre les advierto, y están tomando medidas. Salen poco de casa y, afortunadamente, nadie se ha puesto malo. Hasta ahora, no tenemos ningún caso. Brasil es un país muy grande y deben tener cuidado con la epidemia, porque frenarla sería complicado.

- ¿Está Digo Carlos a gusto en el Sevilla?

- Sí, muy feliz. Me gusta mucho el club, la ciudad... La ciudad es maravillosa. Nos encanta, a mi familia y a mí.

- Conocías a Lopetegui de tu etapa en el FC Porto. ¿Qué te dijo cuando se iba a cerrar tu fichaje?

- Me dijo '¿cómo estás? Estás más grande que en el Porto' (ríe). No me dijo que estuviese preparado, que era una liga fuerte y competitiva, y me dio muchos consejos, para moverme bien dentro y fuera del campo.

- Tu adaptación a España y LaLiga, en cualquier caso, ha sido excelente.

- Sí, estoy muy contento. Creo que es fruto de mi trabajo, del que venía haciendo. Es una gran liga, estoy muy agradecido al Sevilla, que ha confiado en mí y es un club bastante más grande que los anteriores en los que había jugado.

- ¿Habéis hablado con el club sobre una posible rebaja salarial?

- He hablado con otros jugadores sobre eso, pero es una situación muy complicada. Yo no puedo interferir en nada, porque yo soy aquí un jugador nuevo, es algo que está sacudiendo el mundo... y yo sé que no está en mi mano resolverlo. Sólo me queda esperar y desear que pase pronto. Estamos todos preparados para sentarnos con el club y ver qué es mejor.

- ¿Crees que debes cambiar algo en tu juego, como consencia del VAR, que todo lo ve?

- Estoy aprovechando el confinamiento para ver algunas acciones mías y estoy viendo muchas cosas que tengo que mejorar para continuar creciendo. Es fundamental. Estoy buscando mejoría en todo lo que venía haciendo antes.

- ¿Las cualidades de Koundé te vienen especialmente bien?

- Estoy acostumbrado con todo tipo de defensas, porque para defender muchas veces es una acción que debes realizar solo. Entonces, todos los defensas del Sevilla tienen características diferentes. Koundé es joven, he jugado con él y me gusta mucho: tiene buen pase, velocidad, personalidad... Creo que, por la edad que tiene, va a llegar a ser mucho mejor.

- ¿Hablas con Carriço?

- Sí, hablo con él, porque también domina el portugués. Es serio, muy buena persona. Me ha ayudado mucho, dentro y fuera del campo. También con el español. Ha sido una persona espectacular para mí. Se ha quedado triste con la salida, pero es importante para su carrera y le deseo mucha felicidad. Le estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí.

- Se ha ido Carriço, se irá Banega... si te diesen el brazalete, ¿encantado?

- Bueno, tenemos otros capitanes. Tenemos a Jesús Navas, a Escudero, a Sergi Gómez... Hay muchos jugadores con peso y yo estoy contento con todos. Ser capitán de un equipo es algo muy serio y creo que necesita tiempo.

- ¿Te han hablado de Javi Navarro y Pablo Alfaro?

- Sí, los he visto y me han hablado de ellos. Espero algún día llegar a tener sus nombres y ser admirado por la afición del Sevilla.

- Has jugado en Portugal y Francia. ¿Darías nombres de delanteros incómodos a los que te has enfrentado en esas ligas?

- Cavani. Es muy fuerte, le pega desde cualquier sitio, nunca para, da mucho trabajo a la defensa, volvía siempre atrás a ayudar a los compañeros, pese a su edad...

- ¿Y en España?

- Suárez. Es muy inteligente, muy experto. Sabe cómo posicionarse cuando recibe y los defensas debemos tener cuidado. Si le entras, sabe cómo protegerse para obtener una falta y tienen muy buenos lanzadores.

- Los dos son uruguayos. Algún día te los encontrarás con la selección brasileña...

- Ése es mi sueño. Algún espero jugar y defender mi país.

- ¿Llegarán ofertas interesantes por Diego Carlos este verano?

- Yo tengo claro que venir al Sevilla ya es dar un salto muy grande. Si algún día salgo del Sevilla, sería para ir a un club mucho más grande, porque el Sevilla ya es grande.

- ¿Hubo llamada del Liverpool?

- Hasta el momento, mi agente no me habla de esas situaciones. No me interesa saber de otros equipos. Yo siempre le digo que, si me va a decir algo, que sea algo firme, que no me venga con historias, porque yo debo tener mi cabeza en el Sevilla. No quiero que me causen esas cosas una distracción.