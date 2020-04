Sevilla FC: Los porteros que Vaclik ficharía

Vaya por delante que Tomas Vaclik, en un casi perfecto español y con bastante guasa sevillana, prefiere no meterse en los asuntos de Monchi, a quien respeta mucho y no se atrevería nunca a darle un consejo de cara al mercado. "¿Un consejo para reforzar la portería? No sé. Eso es trabajo de Monchi; su responsabilidad. Él es uno de los mejores directores deportivos del mundo, sabe muy bien lo que hacer", argumenta el guardameta del Sevilla FC durante la conversación con ESTADIO Deportivo.

Pese a ello, el arquero checo destaca por ser un perfecto conocedor de LaLiga española, en general, y de sus porteros, en particular: "Yo creo que sí. Mi televisión está siempre encendida. Yo veo los 'highlight', las acciones de los partidos, los goles€ Creo que tengo un buen 'background' sobre los porteros de LaLiga".

Por ello, aunque prefiere no postularse sobre uno a la hora de indicar a quién ficharía este verano para la portería si la decisión dependiera de él, si tiene muy claro cuáles son sus preferidos en LaLiga y a nivel europeo, por lo que no dudaría en acudir a ellos para reforzar la portería sevillista: "Para mí, debemos estar muy felices al respecto pues creo que en LaLiga tenemos a tres de los cinco mejores porteros".

Algunos de ellos, eso sí, se antojan inalcanzables a día de hoy. Tiene buen ojo el checo, quien tira de modestia y prefiere no incluirse entre sus preferidos. "Yo creo que todos los equipos tienen muy buenos porteros, pero nunca hablo sobre mí", dice Vaclik, quien comparte con ESTADIO Deportivo sus preferencias para la portería del Sevilla FC en esta galería. Si sólo dependiera de él€