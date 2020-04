Lopetegui y el Domingo de Ramos: "Tenía una ilusión tremenda"

En un día tan señalado en Sevilla como es el Domingo de Ramos, el presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro, ha telefoneado a su entrenador, Julen Lopetegui, para para saber cómo está llevando el confinamiento en su domicilio, y de paso, felicitarle por una Semana Santa que no podra disfrutar en las calles de la capital hispalense.

"En casa, siempre siendo responsable, aprovechando el tiempo de la mejor manera posible. Estando en contacto con los chicos, con todo el mundo del club y deseando y esperando que toda esta pesadilla termine lo más rápido posible. La familia está bien, el hijo mayor está en Madrid, pero bien, con el teletrabajo, así que en ese aspecto estamos bien", reconocía el técnico sevillista, a lo que Castro respondía que su día a día, pese a todo, también está cargado de trabajo: "Muchas conferencias con el director general, con el vicepresidente, con el comité ejecutivo, con Monchi... Intentando tener reuniones con UEFA y con LaLiga para ver de qué forma esto puede comenzar de nuevo".

También quiso interesarse el presidente nervionense por el estado de la plantilla y el trabajo que están llevando a cabo los futbolistas de forma individualizada. "Están bien, dadas las circunstancias están muy bien. Estamos tratando de que tengan una rutina diaria de aprovechamiento del tiempo tanto a nivel de trabajo físico como para que tengan un tiempo al día para pensar en fútbol, en temas técnico-tácticos. Es muy buen vestuario y muchos de ellos me dicen que jamás pensarían que echarían de menos una charla táctica. No hay mal que por bien no venga", comentaba Lopetegui.

En cuanto a la semana tan especial que comenzaba hoy con el Domingo de Ramos y que Sevilla deberá esperar un año para poder vivir en las calles. José Castro prometía a Lopetegui llevarlo el próximo año a un balcón para disfrutarlo en persona. "Hoy es Domingo de Ramos, el día más grande de la ciudad. Este año no vamos a poder llevarte al balcón donde vamos cada año con nuestro entrenador", dijo el utrerano, al tiempo que Lopetegui recogía el guante: "Tenía una ilusión tremenda, así que el año que viene doble ilusión, nos vengaremos. Soy un enamorado de todas estas tradiciones y ahora le pediremos a todo el mundo que termine pronto esta pesadilla".