Banega, ante una compleja disyuntiva

Hay lío a la vista, pues FIFA y AFE tienen visiones diferentes de qué debe pasar con los jugadores que acaben contrato el próximo 30 de junio y muchos de ellos se podrían ver entre la espada y la pared. Uno de los ejemplos más comprometidos es el del aún sevillista Éver Banega, quien todo apunta a que va estar ante una complicadísima disyuntiva.

LA FIFA, en una reunión de su Consejo, acordó ayer una serie de propuestas para afrontar las consecuencias del COVID-19, entre las que se propone que los contratos se "amplíen" hasta la conclusión real de la temporada, que clubes y futbolistas "colaboren" para llegar a acuerdos y encontrar soluciones durante el periodo de suspensión de la actividad futbolística, al tiempo que anunció que será "flexible y permitirá el aplazamiento de las ventanas de transferencias" para que se emplacen entre el final de la temporada actual y el inicio de la próxima.

Es decir, lo que propone es que Banega -y el resto de jugadores que están en su situación- se queden en su club actual hasta que la temporada se pueda dar por finalizada. Sin embargo, el mediocentro argentino tiene un contrato firmado con el equipo árabe del Al Shabad, en el que se comprometió a unirse este verano. Además, todo apunta a que el campeonato local no va a reanudar la 19/20 e iniciará ya en agosto la 20/21, por lo que va a necesitar contar con Banega en unas fechas en las que todo apunta a que el Sevilla estará jugándose su futuro en LaLiga (es tercero, en zona Champions a falta de 11 jornadas que no van a comenzar antes de junio) y en la Europa League (en octavos de final, con la Roma como rival).

Y eso no es todo. Por si fuera poco comprometida ya la situación del rosarino, los sindicatos de futbolistas (FIFPro y AFE, en el caso español) no comparten la visión de la FIFA y las distintas federaciones y recomiendan a los clubes que negocien cada caso de manera individual. Entiende que hay unos derechos de los trabajadores que habrá que respetar salvo acuerdo entre las partes. Es más, AFE lamentó "el tono de la reunión" de hoy: "Se hizo un ataque directo al trabajo del sindicato", denunció.

Así pues, la incertidumbre de estos jugadores sigue igual y los jugadores temen que les pasen la pelota caliente. Si no llegan a un acuerdo antes, Banega va a tener que tomar la complicada decisión de con quién jugar, con el Sevilla tirándole de un brazo y el Al Shabad, del otro.

La situación de Reguilón adquiere más misterio

El de Banega es el caso más significativo de los que afectan al Sevilla, pero hay varios más. Nolito acaba contrato el 30-J, como el rosarino, y hace unos días dejó claro que sabe que no va a seguir. Su caso será el mismo, sólo que todavía no se conoce su destino. De los tres cedidos, Suso (Milan) es el que más opciones tiene de seguir; Bono volverá al Girona salvo sorpresa mayúscula y la situación de Reguilón es toda una incógnita: en teoría (pues el lateral lo lleva todo muy en secreto), el 30 de junio no sólo concluirá su contrato cesión, sino también su vinculación con su club, el Real Madrid.