El Barça piensa en estos sevillistas como moneda de cambio por Rakitic

La situación de Ivan Rakitic en el F.C. Barcelona apunta a convertirse en uno de los culebrones del próximo mercado que podría alargarse hasta enero. El Barcelona ya le ha trasladado su intención de ponerle en el mercado. Le queda un año de contrato y no son pocos los equipos que estarían dispuestos a complacer al conjunto culé, que espera recibir por él no menos de 20 millones de euros, en una transacción directa o en un intercambio de fichas.

Pero el 'Rubio' no parece estar muy de acuerdo con el club. De hecho, el jugador ya les ha hecho llegar su deseo de continuar en LaLiga, con su vuelta al Sevilla en mente. En contra de lo que le sucede al Barcelona, para el internacional el aspecto económico no es lo más importante. De hecho, estaría dispuesto a renunciar a parte de su elevada ficha para poder regresar al equipo sevillano. Dispuesto a presionar, sabe que tiene la sartén por el mango. Con un año más de contrato, no dudará en tensar la cuerda, como ya hizo en su día en el Schalke o como hizo en el Sevilla para recalar en la Ciudad Condal.

El Barça necesita hacer caja con varias salidas para poder afrontar la planificación de la próxima temporada y le urge ir adelantando trabajo, pero con las posturas tan enconadas no parece que el 'Caso Rakitic' vaya a ser uno de los primeros en resolverse.

En este punto, desde Barcelona apuntan una posible solución. Según indica Sport, el cuadro azulgrana tiene a dos sevillistas en su lista de posibles objetivos. Se trata de Jules Koundé y Diego Carlos, aunque difícilmente Monchi accedería a un cambio por ninguno de estos dos jugadores, valorados en 25 y 40 millones, respectivamente, por la web especializada Transfermarkt.

El Sevilla esperará que el jugador haga su parte y presione para que el Barça rebaje sus pretensiones, pero no accederá a un trueque de ese tipo, aunque es consciente de que no son el único postor de LaLiga que quiere llevarse al centrocampista. El Atlético sí estaría dispuesto a poner encima de la mesa los 20 kilos que piden los culés por un futbolista que encaja a la perfección en el perfil 'Simeone' y al que ya sondearon el pasado mes de febrero, tal y como apunta Mundo Deportivo.