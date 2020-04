A Cotán le cancelan el vuelo y sigue confinado en Holanda

Son muchos los futbolistas españoles que están viviendo fuera de España la grave crisis mundial en la que el coronavirus tiene inmerso a medio mundo. Uno de ellos es el exjugador del Sevilla F.C. Antonio Jesús Cotán Pérez, 'Toño' Cotán (24 años), quien tras su paso por el Real Valladolid y por el Nástic de Tarragona, milita ahora en el Roda JC Kerkrade de la 2ª división holandesa.

Cotán vive junto a su pareja en Heerde, a diez minutos de Kerkade (Países Bajos), y estuvo a punto de volver a España cuando se paralizó el fútbol en Holanda, pero no pudo hacerlo porque el vuelo que había reservado para volar directamente desde Colonia a Sevilla quedó cancelado 24 horas antes de subirse al mismo por culpa del coronavirus.

"Hace dos semanas queríamos irnos a España. Yo vivo en la frontera entre Alemania y Bélgica, e íbamos a coger un vuelo Colonia-Sevilla, pero un día antes nos lo cancelaron. Ya sólo hay vuelos desde Amsterdam, pero pasando por Madrid, y eso no queríamos hacerlo, no queríamos meternos en Madrid, donde estaba el gran foco del problema", ha explicado Cotán en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Decidió, por tanto, quedarse, porque "de habernos ido, tendríamos que haber estado en otra casa los dos solos, mi pareja y yo, y para hacer lo mismo, decidimos quedarnos". En Holanda mantiene el confinamiento, pero las medidas no son tan restrictivas como España. Al menos, tiene la posibilidad de ir a correr en solitario y no ve expuesto a ser sancionado económicamente si sale de su domicilio.

"Lo positivo es que nos dejan salir individualmente de casa y hacer el entrenamiento en un bosque cerca de casa. Los negocios y restaurantes sí están todos cerrados, pero no multan como en España si te ven por la calle. Yo sí salgo todas las mañanas para entrenar. También para ir a comprar alimentos a los supermercados, lógicamente", ha indicado.

Como ocurre en España, Cotán desconoce si finalmente se reanudará la liga holandesa: "Aquí empezamos el parón hace tres semanas. Primero dijeron que volveríamos a entrenar a principios de abril. Después pospusieron la fecha para finales de abril. Pienso que a mediados del mes de mayo dejarán entrenar a los equipos, aunque no se pueda hacer en grupo, y ya veremos cómo evoluciona todo y si finalmente se vuelve a jugar la liga".

Hoy ha conocido Cotán que su exequipo, el Sevilla, en el que mostró un extraordinario rendimiento durante muchos años, ha presentado un ERTE para evitar las consecuencias económicas que va a generar el coronavirus. Hay clubes que han llegado acuerdos económicos con sus plantillas y otros, como el Sevilla, que han planteado un ERTE, como lo han hecho otros cuatro equipos españoles en Primera división (Barcelona, Espanyol, Atlético de Madrid y Alavés).

Cotán explica que en Holanda hay "clubes que también lo han presentado", aunque de momento en el club en el juega, el Roda JC Kerkrade, no ha tomado una decisión al respecto: "A nosotros de momento nos han respetado. En este sentido puedo decir que estamos tranquilos, estamos bien".

En Holanda ha encontrado Cotán la continuidad que, entiende, necesita: "Terminé la Liga con el Nástic y necesitaba jugar con continuidad, tener minutos y encontrarme conmigo mismo. Finalmente lo he encontrado. Es un club de segunda división, me ha costado adaptarme por el idioma, pero me han ayudado mucho tanto los compañeros como el club. Me he encontrado individualmente muy bien y ya estoy con ganas de que se reanude todo".