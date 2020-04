Caparrós: "Aquí impera el tema económico, y es triste"

Joaquín Caparrós anunció su marcha del Sevilla FC, para convertirse en nuevo seleccionador de Armenia, pero rápidamente tuvo que regresar a tierras hispalenses, tras comenzar a multiplicarse los casos de coronavirus.

El utrerano ha atendido a la Ser para dejar claro que, si fuese por él, no volvería a competir hasta que se hubiese extinguido por completo el COVID-19. "No tenemos que obsesionarnos con la vuelta del deporte; que se recupere todo el mundo. Cuando esté todo solucionado, entonces ya se verá; el deporte ahora no es ni lo segundo. Se está demostrando que lo que impera es el tema económico. Es triste", dijo abiertamente un Caparrós que, desde casa, está aprovechando el tiempo, tanto para lo profesional como para otros menesteres.

"Nos está dando tiempo a conocer a los jugadores, ver vídeos y partidos de ellos. La mayoría juega en ligas menores. Estoy con las videollamadas, con el reto de la harina, el reto del limón... acostumbrándome a esto, como todos", terminó en técnico que más encuentros oficiales ha dirigido al Sevilla FC en su historia (241).