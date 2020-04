Santamaria, al que sigue el Sevilla: "Es hora de un nuevo desafío"

El nombre de Baptiste Santamaria es uno de los que Monchi tiene apuntado en su agenda como posible candidato a reforzar el Sevilla Fútbol Club de la temporada 2020/2021. El pivote francés estaba siendo una de las revelaciones de la Ligue 1 hasta la llegada de la pandemia de coronavirus que ha obligado a suspender todas las competiciones.

A sus 26 años y gracias a su buen rendimiento, el galo ha despertado el interés de numerosos equipos además del Sevilla, siendo algunos de ellos el Villarreal, el Nápoles, la Fiorentina, el Aston Villa o el Lyon, el Rennes y el Lille de la Ligue 1, por lo que tiene claro que este verano es el momento de cambiar de aires y dar el salto a otro equipo más grande. "Después de cuatro años muy buenos en Angers creo que es hora de continuar mi progreso en un nuevo desafío. Es la continuación logica de las cosas", ha admitido Santamaria en una entrevista a Telefoot.

Sin embargo, el centrocampista no ha querido dar pistas sobre cuál será su destino a partir de la próxima temporada, a sabiendas de que no le faltarán las ofertas donde elegir. "Me preparo todos los días para jugar en un club europeo de primer nivel. Inevitablemente, tengo esta ambición y este deseo de continuar mi progreso en un entrenamiento de esa manera. Veremos cómo va, pero realmente quiero hacerlo", ha reconocido el galo.

Baptiste Santamaria destaca en la recuperación y el físico, siendo su valor de mercado de nueve millones de euros, según Transfermarkt. Con contrato en vigor hasta 2022, la crisis económica en la que está generando la pandemia del coronavirus ha alterado el devenir financiero de un modesto Angers, que, al igual que otros clubes de la Ligue 1, se plantea un ERTE, lo que dejaría a Santamaría, junto al resto de sus compañeros, percibiendo un 85% de su ficha, que ya de por sí no es demasiado elevada.