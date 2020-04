"No me sorprende el interés del Sevilla en Karbownik"

El excanterano sevillista Israel Puerto milita en el Slask Wroclaw de la I Liga polaca y conoce a la perfección al joven Michal Karbownik, relacionado con el Sevilla recientemente por su agente. Consultado por ESTADIO, el central detalla las características de este prometedor jugador que apenas lleva unos meses en el primer equipo del Legia de Varsovia y que, a pesar de ello, ya ha atraído la atención de varios de los mejores equipos europes.

"No empezó jugando porque es un chaval joven, pero aquí hay una norma que dice que siempre tiene que haber un sub 21 en el campo en todos los equipos durante todo el partido. La irrupción del chaval ha sido bastante buena, porque aunque no sea zurdo se ha adaptado bastante bien a la posición -lateral-, tiene una velocidad muy buena. A nivel técnico la verdad es que es bastante bueno y creo que ahora mismo es el jugador joven más determinante que está jugando en Polonia".



Al visueño le "sorprende" cómo este joven de 19 años se ha adaptado a un club tan exigente como el Legia, "el Real Madrid de aquí", pero lo que le parece más normal es el interés que ha despertado en toda Europa. "Me parece un jugador muy interesante, con esa punta de velocidad que tiene, lo joven que es, cómo entiende el fútbol y cómo se ha adaptado a la posición. No me parece extraño que clubes tan grandes como el Sevilla se fijen en un chico de 19 años, que irrumpe así en un campeonato como el polaco. Aunque la gente no se lo crea, no es una liga menor, ya que es muy competitiva y hay muchos internacionales de diferentes países. Puede ser una opción interesante para el futuro", termina el que fuera jugador del Sevilla entre 2010 y 2014, llegando a jugar cinco partidos con el primer equipo.