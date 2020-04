Kjaer: "Mi sueño es quedarme en Milán"

Uno de los muchos cedidos que el Sevilla tiene repartidos por otros equipos esta temporada es el central danés Simon Kjaer. De hecho, Monchi le tuvo que buscar destino dos veces en la misma campaña pues con el Atalanta apenas tuvo participación en seis partidos, lo que provocó su mudanza de Bérgamo a Milán en el mes de enero.

Allí, el capitán de Dinamarca comenzó siendo titular y jugando los 90 minutos, pero una rotura muscular le dejó en el dique seco dos jornadas antes de la suspension del Calcio en Italia por la pandemia de coronavirus. Sea como fuere, el jugador cedido por el Sevilla ya está recuperado y cuenta los días para regresar a la competición. "Ya estoy bien, he completado el trabajo de recuperación y estoy listo para volver a jugar cuando llegue la hora de salir al campo", advirtió en declaraciones al Corriere dello Sport.

Al danés le resta un año de contrato con el Sevilla (hasta junio de 2021) pero el Milan tiene una asequible opción de compra al final de la temporada que Kjaer espera que ejecuten, pues tiene muy clara su prioridad. "Mi sueño es quedarme en Milán, pero ahora es difícil saber qué pasará. Cuando llegue el momento hablaremos con el club, tengo que ejercer la máxima presión en el club para convencerlos de que hagan realidad la opción de compra. Estoy trabajando en casa para mejorar no solo físicamente sino también mentalmente para seguir en Milán", admitió el zaguero.

Y es que Kjaer sabe que cuenta con la confianza del técnico Stefano Pioli, quien lo puso a jugar desde el primer minuto que lo tuvo a sus órdenes. "Pioli me dio confianza de inmediato. Me dio todo, habló mucho conmigo. Me preguntó cómo mejor usarme, con un técnico así fue fácil. No tengo miedo a la presión de San Siro. He estado en muchos clubes en mi carrera y aquí en Milán me siento bien. Estoy acostumbrado a tener estímulos importantes y para mi es natural jugar mucho. Esto es fútbol para mí, necesito una gran motivación para entrenar al máximo y darlo todo", finalizó.